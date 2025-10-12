Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antes y después de las instalaciones de Accurate Systems. AFP

Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

La deflagración en la planta de Accurate Systems volatilizó uno de sus edificios en un accidente al que no ha sobrevivido nadie

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:12

Comenta

Los peores temores se confirmaron este domingo: las autoridades del estado de Tennessee confirmaron que no hay ningún superviviente de la enorme explosión que se ... produjo en la fábrica de armamento de Accurate Energetic Systems el pasado viernes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  6. 6 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  7. 7 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  8. 8 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento