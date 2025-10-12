Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

Los peores temores se confirmaron este domingo: las autoridades del estado de Tennessee confirmaron que no hay ningún superviviente de la enorme explosión que se ... produjo en la fábrica de armamento de Accurate Energetic Systems el pasado viernes.

En un primer momento, el Sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, anunció que se buscaba a 19 personas que estaban en la planta, una cifra que se redujo finalmente a 16. Los investigadores han concluido que todos ellos están muertos, aunque la identificación de los cuerpos llevará tiempo debido a la potencia de la explosión, que se produjo a las 7:45 de la mañana, volatilizó un edificio entero y lanzó escombros a casi un kilómetro de distancia. «Cuanto más avanzamos en el lugar, más devastador es lo que vemos», señaló este domingo Davis.

A pesar de que han pasado ya varios días, los investigadores desplazados a la localidad de Bucksnort aún no han determinado la causa del accidente en la planta, donde se produce un amplio catálogo de explosivos civiles y militares, que van desde productos para demoliciones hasta minas antipersona y antitanque como las claymore. Davis no descarta que sea producto de actividad criminal, una de las posibilidades, y advirtió de que «pueden pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saber qué sucedió».

Lo misterioso del asunto lo corroboró uno de los especialistas que analiza el terreno, Brice McCracken, quien afirmó que no está ahora «más cerca de determinar el origen y la causa de esta explosión». De momento, la empresa ha cesado sus operaciones en el resto de las instalaciones, que no han resultado dañadas.

No obstante, esta incertidumbre preocupa a los vecinos, que ya en 2014 fueron testigo de otra deflagración, aunque mucho menor. Justin Stover, que reside cerca de la planta, recuerda que la explosión hizo temblar toda la casa y que en un principio pensó que se había estrellado un avión. «Fue el ruido más fuerte que he escuchado en mi vida», contó a la BBC. «Muchos de nuestros conocidos trabajan ahí, y es posible que alguno haya muerto», señaló.