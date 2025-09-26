Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer vuelve al pleno
Trump, tras firmar la orden que permite a TikTok ser comprada en EE UU. Reuters

El presidente de EE UU da luz verde a la adquisición de TikTok para legalizar su uso en el país

La propuesta de compra de la popular aplicación de vídeos cuenta un valor estimado en cerca de 12.000 millones de euros

Mercedes Gallego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:16

El presidente Donald Trump firmó ayer la orden ejecutiva que da luz verde a la propuesta de compra de la aplicación de TikTok en EEUU ... por un valor estimado en cerca de 12.000 millones de euros (14.000 millones de dólares). La cifra no está descrita en el texto firmado por el líder republicano, que se limita a mencionar que se trata de una sobre «desinversión cualificada», sino que la reveló el vicepresidente JD Vance.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  5. 5 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  6. 6 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  7. 7 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  8. 8 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  9. 9 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  10. 10 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El presidente de EE UU da luz verde a la adquisición de TikTok para legalizar su uso en el país

El presidente de EE UU da luz verde a la adquisición de TikTok para legalizar su uso en el país