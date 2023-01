Nuevo fracaso del candidato republicano a presidir el Congreso de EE UU Al menos catorce congresistas del ala más 'trumpista' han cambiado su parecer y apoyado a McCarthy en la duodécima votación, aunque no ha logrado los apoyos requeridos

Estados Unidos vive un nuevo día de la marmota. El bloqueo del ala dura de los republicanos en el Congreso alcanza su cuarto día. Su candidato a presidir la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, volvió este viernes a someterse a una nueva votación, la duodécima. En la undécima solo logró 200 apoyos –menos que las jornadas previas– de los 218 que requiere. Pero hoy se ha procedido al cambio. Y es que más de una decena de los republicanos más 'trumpistas' han cambiado su parecer y votado por el el congresista de California. No obstante, aún no ha logrado los apoyos necesarios para liderar, por lo que se deberá celebrar al menos una votación más.

La duodécima sesión ha comenzado a las 18.00, hora española, y conforme los legisladores votaban, la emoción se hacía notar en el ambiente. Al menos catorce congresistas del ala más 'trumpista' acabaron apoyando a McCarthy. Sus aliados, que tras las negociaciones preveían un cambio de unos diez u once representantes, se levantaban en medio de la sesión y aplaudían esa vuelta. «Este es un gran paso adelante», se congratulaba Dusty Johnson, de Dakota del Sur, según recoge el diario 'The New York Times'. «Creo que esto demuestra que él es, de lejos, como siempre lo ha sido, la única persona que está en condiciones de ser elegido orador».

McCarthy ha hecho varias concesiones durante los últimos días para dejar atrás la humillación política y social después de perder ayer la undécima ronda, convirtiéndose así en la votación más larga en 164 años. Todo un récord que él no quería obtener. Las negociaciones no han cesado estas jornadas, sobre todo en las últimas veinticuatro horas. En ese sentido, el candidato republicano ya anunciaba este viernes progresos en las duras negociaciones internas en el seno del partido. Pero, aunque varios congresistan han cambiado de parecer, las conversaciones aún no han dado su fruto.