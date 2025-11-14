Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Jack Schlossberg.

El nieto de John Kennedy se mofa de otros y hace tonterías frente a la cámara para lanzarse a la política

Intenta hacerse un hueco por sí mismo en la redes sociales, al margen del partido, con el voto de los jóvenes de Manhattan, ese barrio un poco yupi, artístico y alternativo

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 13 de noviembre 2025

Comenta

Llevar el apellido Kennedy es de por sí un llamado a la ambición política. En esa dinastía la mayoría no llega a los 30 sin ... un escaño, un despacho en la Casa Blanca o un aura de destino manifiesto. El último Kennedy en lanzarse a la política se apellida, en realidad, Schlossberg, pero es nieto del presidente asesinado e hijo favorito de su princesa, Caroline Kennedy, casada con el diseñador Edwin Schlossberg.

