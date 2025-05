Musk reaparece y confiesa su «decepción» con Trump

Elon Musk ha roto su silencio para mostrarse «decepcionado» con la reforma fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump. Una crítica directa de la hasta hace ... poco mano derecha del líder republicano, quien sostiene que esta medida pone en riesgo el trabajo que ha venido haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que él encabeza con la misión de recortar drásticamente el gasto público.

«Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no sólo no lo disminuye», ha confesado el hombre más rico del mundo, en uno de los adelantos de una entrevista para la CBS que la cadena emitirá completa este domingo. «No sólo lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE. Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas», ha expresado el dueño de Tesla.

Una clara referencia a Trump, quien calificó la legislación como «grande y hermosa». Esta norma incluye bajadas de impuestos multimillonarias a la par que incrementa el gasto en Defensa y destina fondos a las deportaciones masivas impulsadas por el presidente. Esto se financia mediante recortes a los programas de salud, nutrición y energía. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, estima que este proyecto de ley sumará otros 3.800 millones de dólares al déficit.

Ante las críticas de su colaborador, el magnate ha reconocido que no está contento con ciertas partes de la reforma fiscal y ha anunciado que tratará de pactar un mejor proyecto. «Negociaremos esa reforma fiscal, y no estoy satisfecho con ciertos aspectos, pero sí con otros», ha declarado Trump ante la prensa.

Hace una semana, la Administración federal consiguió que la Cámara de Representantes aprobara con tan solo un voto de diferencia un proyecto de ley para recortar impuestos a la vez que aumenta el gasto en defensa, en medio de las críticas dentro del propio Partido Republicano por la oposición de distintas alas de la formación. La ley, que tendrá que pasar ahora a un Senado en el que los republicanos tienen mayoría, contó con 215 apoyos y 214 votos en contra, incluidos el de dos congresistas díscolos que votaron junto a los demócratas.

Distanciamiento

Los comentarios de Musk sobre la reforma fiscal ponen de manifiesto un distanciamiento creciente con el presidente, a quien ayudó a regresar al Despacho Oval el año pasado con donaciones de más de 250 millones de dólares. Después de que ambos hicieran gala de una gran sintonía en el inicio de la legislatura, esta pareja de multimillonarios con exceso de ego se ha ido distanciando. Así, Musk ha ido apartando no ya sólo de la primera línea política, sino también de su trabajo al frente del muy cuestionado DOGE, que en sus primeras semanas en funcionamiento despidió a miles de trabajadores y redujo, entre otras, las actividades de ayuda exterior del Gobierno de Estados Unidos.

El pasado mes de abril ante una pronunciada caída de más del 71% de los beneficios de su empresa Tesla, Musk anunció que limitaría su labor como asesor del Gobierno y que estaba dispuesto a dirigir la compañía de automoción cinco años más. El multimillonario que llegó a la Casa Blanca con la promesa de recortar unos dos billones de dólares de los algo más de seis billones del presupuesto federal, pero ha tropezado en su empeño. Aunque llegó a proclamar que había ahorrado 175.000 millones de dólares, las investigaciones periodísticas desmintieron la información. Con todo, la semana pasada el hombre más rico del mundo defendió su gestión: «Hice lo que tenía que hacer».