¿Quiénes son las mujeres que defenderán el legado del asesinado Charlie Kirk?

«Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país ... y en este mundo. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra». Erika Kirk se pronunció de esta manera el 12 de septiembre sobre el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, a manos de un francotirador durante una charla en la Universidad de Utah. Su discuso encaja a la perfección con esta expromotora de una línea de ropa cristiana que comenzó su relación con el fallecido líder ultraconservador en 2018 y se convirtió instantáneamente en su más ferviente seguidora.

Charlie dejó a los consejeros de su organización, Turning Point USA, el encargo de que Erika fuera su sucesora en caso de fallecimiento. Y eso es lo que decidieron los ejecutivos del movimiento el jueves al nombrarla CEO de una marca que ha escalado a límites inimaginables tras el asesinato de su líder. Turning Point USA trabaja en 3.500 campus universitarios de Estados Unidos. No es una organización nueva –fue fundada en 2021–, pero se consagró este verano durante la campaña electoral cuando el Partido Repúblicano se dio cuenta de que era el vehículo perfecto para agrupar a buena parte de la juventud del país en torno a Donald Trump. El propio presidente prestó su avión, el Air Force One, para trasladar su féretro a Arizona y organizó unas exequias propias de un funeral de Estado.

«Haré de Turning Point el acontecimiento más grande que esta nación haya visto jamás», proclamó su nueva jefa hace unos días. Y puede que algo de razón lleve. Algunos expertos sostienen que esta evangélica de 36 años, cinco más de su fallecido marido, esconde una auténtica fuerza de la naturaleza y dudan de que sus actitudes llorando y aferrándose al cuerpo de su pareja en el funeral o en su descenso del Air Force One en Arizona mostrando un crucifijo al gentío sean sobrerrepresentaciones.

Ampliar Erika Kirk muestra un crucifijo a los seguidores de su marido que esperaban el paso del cortejo fúnebre. X

De soltera Erika Frantzve, la nueva CEO de la organización ultra se dio a conocer en 2012 cuando obtuvo el título de Miss Arizona. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Arizona, pero todo ese pasado queda solapado por una potente y llamativa carrera ministerial. Cobró fama en 2016, con solo 26 años, con un programa digital muy al modo de los telepredicadores clásicos estadounidenses donde instaba a su público a leer la Biblia durante todo un año. Tambien puso en marcha su línea de ropa, Proclaim Streetwear, y dos nuevos podcast, uno evangelista y el segundo dedicado al yoga. En definitiva, un perfil no muy ajeno al de la asesora espiritual del presidente en la Casa Blanca, Paula White, quien afirma que «decirle 'no' a Trump es como decirle 'no' a Dios».

La ciudad de los millonarios

Erika Kirk nació en Scottsdale, una población del condado de Maricopa (Arizona) de unos 250.000 habitantes, de los cuales el 80,0!% son blancos. Los latinos conforman l 9% y los afroamericanos suponen el 2%. Es una ciudad próspera, lugar de residencia de millonarios y con cuatro resorts que obtienen la calificación de lujo más alta del país. Es posible visitar muchas iglesias, templos y sinagogas. Abundan las congregaciones religiosas. Ella misma estudio en el Notre Dame Preparatory, una escuela católica privada de la ciudad, tremendamente exigente en sus postulados, donde se graduó en 2007. Su posterior carrera es el orgullo del centro, que tiene su propio Salón de la Fama donde Erika ingresó en 2021.

La nueva CEO no ha tenido inconveniente en prodigar las fotos con su familia en Instagram durante años, aunque con los rostros de sus hijos siempre tapados. Hace tres meses confesó a sus seguidores que, antes de conocer al fundador de Turning Point USA, ya era una ferviente creyente pero «no estaba en el camino» de desear «tener seis hijos» y llevar una vida doméstica en una «casa con un vallado blanco». «Pero así de asombroso en Dios: cuando conoces al hombre adecuado, todo cambia»,

«Las jóvenes deben estar dispuestas a someterse a un hombre piadoso cuando lo conozcan», es uno de sus lemas, además de aconsejar a las mujeres casarse y tener hijos antes de los 30 años. Ella, como suele suceder en el mundo de los telepredicadores, no ha cumplido ni uno ni otro dogma. Charlie Kirk la había escuchado en sus programas y en 2018 la llamó. Quedaron en un bar de Manhattan. Erika acudió pensando que iba a proponerle un empleo en Turning Point USA. Se equivocó. Era una cita en toda regla. Esa misma tarde empezaron a salir. Se casaron en 2021. En 2022 tuvieron una hija y, dos años más tarde, un hijo.

Igual que lo de llegar a la maternidad antes de la treintena no fue con ella, tampoco lo ha sido la proclama de subordinación al marido. De hecho, Erika está considerada como una fuerza motor de la organización del fallecido Charlie Kirk, al que aportó un nuevo carisma, medio millón de fanáticos seguridores y, sobre todo, la capacidad de atraer a Turning Point USA a una importante representación femenina. Lo cual también gustó sobremanera al Partido Republicano y a la nueva Administración, que ha reclutado a un buen puñado de adeptas y adeptos para sus departamentos.

La predicadora ha empoderado de alguna manera (o en ello está) a un modelo de mujer ultraconservadora y religiosa, defensora del matrimonio tradicional. Proclama la «feminidad bíblica» que representa a la esposa guardiana del hogar y obediente a su marido. Aquí no cabe la palabra 'pareja'. La filosofía de esta corriente aborrece de todo lo que suena a trans u homosexualidad. Puede parecer que la idea es anacrónica, pero Erika apela a que «no necesitas ser masculina para ser fuerte, ni hacer ruido para ser escuchada».

El desafío de la nueva CEO ahora es gestionar el enorme furor que ha generado la muerte de Charlie Kirk. La organización está presente en 3,500 campus en los llamados capítulos. La mayoría operan en los niveles universitarios y de Secundaria. Sin embargo, en la última semana Turning Point USA ha recibido nada menos que 32.000 solicitudes para crear nuevas franquicias. Los consejeros que la han elegido confían en su buen olfato empresarial, que lo tiene desde que empezó a fabricar prendas con frases de la Biblia inscritas, y la colaboración de políticos como Trump, JD Vance (su mujer es amiga de ella) o el archimillonario Elon Musk, que forman parte de su círculo. Ella ya ha advertido que va a por todas y que pretende cumplir el sueño de su marido de estar presentes en todas las instituciones educativas del país. «Únanse. Manténganse involucrados. Él (Charlie) quiere que marquen la diferencia, Si no existe un capítulo o no logran encontrarlo, entonces inícienlo», exclama.

Ampliar Alex Clark, responsable de 'Culture Apothecary'. Instagram

La nueva CEO no está sola. Cuenta con la ayuda de uno de los principales baluartes que han extendido las fronteras de la organización ultra mucho más lejos de lo esperado: Alex Clark, una conservadora de 32 años, antigua locutora radiofónica de Indianápolis, que ha convertido su podcast 'Culture Apothecary' en uno de los más seguidos en las plataformas americanas. Se trata de un programa englobado en el cosmos Turning Point USA que abre sus micrófonos a la salud, la nutrición y también a todo tipo de tertulianos dedicados a una peculiar medicina cristiana. Algunos de sus invitados creen que las terapias contra la ansiedad rompen los matrimonios, aconsejan una dieta basada en los alimentos que aparecen en la Biblia o exhiben títulos como «La nicotina no es la villana». Todos tienen un nexo comñun: son fervientes antiabortistas. «Tomé la píldora durante una década, casi desde los 14 años, así que estaba furiosa», ha dicho Clark, que ahora mismo es la máxima exponente de la subcorriente del movimiento MAGA denominada 'Hagamos a América saludable de nuevo' (MAHA).

Todo esto tiene suma importancia. MAHA, a diferencia de MAGA, trasciende de la política y la ideología en busca de una audiencia especialmente joven y femenina, no necesariamente 'muy de derechas' e incluso centrista, que investiga sobre los estilos de vida saludables. En ese sentido, Clark representa a una mujer conservadora pero moderna, cuyo lema es: «Una chica genial, que ama la salud y el bienestar, y que además es conservadora. Pero no pretendo presionar a la gente con eso».

«No me gustan las siglas»

La gurú entró en contacto con la organización de Charlie Kirk en 2018 durante la Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes. Un año después, su director la llamó para que colaborase con ellos. Clark empezó con un programa sobre cultura pop y mujeres hasta que, en plena pandemia, se dio cuenta de que lo suyo era mostrar un determinado estilo de bienestar alternativo a los «engaños» de las farmacéuticaso.

La 'podcaster' de las «verdades no pasteurizadas» realiza constantes giras por los centros educativos, como lo hizo Charlie Kirk hasta su asesinato en el campus de Utah. Ahora, la joven ha pedido escolta policial durante sus discursos. Es menos conciliadora con el Gobierno que su nueva CEO. Dice desconfiar de «las agencias de tres letras», en referencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), mantiene posturas distantes del actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y, a pesar de todo lo citado anteriormente, ha ganado peso como comentarista en alimentación saludable como «¿por qué usamos edulcorantes para promocionar los suplementos?».

Hasta el 6 de octubre ha anunciado que solo emitirá en su programa charlas de su jefe. «Muchas veces Charlie me escribía: 'Necesitamos a las mujeres'. Esa fue la tarea que me encomendó», afirma la preentadora, que ha hecho de la difusióm de sus 'recetas' medicinales un terreno abonado. Dice que cuando el líder de Turning Point USA fue alcanzado por una bala en el cuello , ella pensó: «Me alegra mucho que Charlie haya conocido a Jesús». Luego dio gracias porque «está Trump como presidente» . Y concluyó: «Lo que es una locura es que lo tenemos en el cargo gracias a Charlie» .