Muere a los 84 años el exvicepresidente de EE UU Dick Cheney, el cerebro de la guerra de Irak

Estados Unidos ha perdido a uno de sus políticos más influyentes de las últimas décadas. Dick Cheney, vicepresidente durante los dos mandatos (2001-2009) de ... George W. Bush, falleció el lunes por la noche a los 84 años debido a las complicaciones de una neumonía y varias enfermedades -había sufrido cinco infartos- que arrastraba desde hacía tiempo. El republicano ejerció un enorme poder como mano derecha del inquilino de la Casa Blanca y pasará a la historia como el cerebro de la guerra de Irak y la invasión de Afganistán tras los atentados del 11-S. Con el paso del tiempo, y alejado ya de la primera línea pública, se había distanciado de las filas conservadoras, hasta el punto de que en las elecciones de 2024 dio su voto a la demócrata Kamala Harris.

«Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de Estados Unidos», recordaba su familia en un comunicado horas después de su fallecimiento. El antiguo número dos de Bush comenzó su carrera política en la década de los setenta, con apenas 34 años, como jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Gerald Ford. Ya entonces demostró su gran capacidad de influencia al convertirse pronto en parte del círculo íntimo del presidente e implicarse personalmente en la redacción de sus discursos. Pero fue otro mandatario, Bush padre, quien le ascendió definitivamente al poner en sus manos la cartera de Defensa en los años ochenta, cuando se enfrentó a retos como la guerra del Golfo. Su papel en ese conflicto le sirvió para obtener la Medalla Presidencial de la Libertad en 1991.

El presidente Bush hijo confió en Cheney como años atrás lo había hecho su padre y le convirtió en su todopoderoso vicepresidente. Desde ese puesto tuvo que gestionar los atentados del 11 de septiembre de 2001 -en un lugar secreto por seguridad- y dio forma a la guerra de Irak y la invasión de Afganistán. Fue el arquitecto de los mayores conflictos bélicos en los que ha participado EE UU en lo que va de siglo. Muestra de la influencia que alcanzó como número dos de la Casa Blanca es que nadie en ese cargo ha contado nunca con tantos despachos oficiales repartidos por los distintos centros de poder de Washington D.C.

Cheney, padre de la excongresista Liz Cheney, se alejó de la primera línea política tras el fin de la 'era Bush', pero también de las filas republicanas. Su animadversión hacia Donald Trump era pública: «En los 248 años de historia de nuestro país, nunca ha habido un individuo que representara mayor riesgo», aseguró en un comunicado el pasado año a las puertas de las elecciones presidenciales en las que arrasó el magnate. El exvicepresidente -cuyo cargo fue heredado en 2009 por Joe Biden- votó por la demócrata Kamala Harris porque a su rival, y actual inquilino de la Casa Blanca, «jamás se le debe confiar nuevamente el poder». Su deseo no se hizo realidad.