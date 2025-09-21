Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una multitud de 100.000 personas despide a Charlie Kirk en su funeral en Arizona

Los asistentes, con Trump a la cabeza, rinden tributo en el estadio de Glendale bajo estrictas medidas de seguridad al líder derechista asesinado

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:59

El estadio de fútbol de Glendale, en Arizona, se convirtió este domingo en el acorazado y nutrido escenario desde el que miles de personas, con ... Donald Trump a la cabeza, dieron su último adiós a Charlie Kirk, el líder ultraconservador asesinado de un tiro en el cuello el pasado día 10 durante un mitin en la Universidad de Utah. El funeral, que contó con una amplia representación de miembros del Gobierno estadounidense y aliados prominentes del movimiento MAGA como el fundador de Tesla, Elon Musk, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad dada la presencia del presidente y la actual convulsión política.

