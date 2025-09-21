Una multitud de 100.000 personas despide a Charlie Kirk en su funeral en Arizona

El estadio de fútbol de Glendale, en Arizona, se convirtió este domingo en el acorazado y nutrido escenario desde el que miles de personas, con ... Donald Trump a la cabeza, dieron su último adiós a Charlie Kirk, el líder ultraconservador asesinado de un tiro en el cuello el pasado día 10 durante un mitin en la Universidad de Utah. El funeral, que contó con una amplia representación de miembros del Gobierno estadounidense y aliados prominentes del movimiento MAGA como el fundador de Tesla, Elon Musk, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad dada la presencia del presidente y la actual convulsión política.

Trump, que se desplazó al estadio acompañado por miembros de su familia tras aterrizar anoche en la base aérea Luke de Arizona, tiene previsto poner el broche final al acto con un discurso ante la multitud, de cerca de 100.000 personas, según cifras de los organizadores. Al grito de «USA», los presentes reaccionaron enfervorecidos cuando el mandatario apareció en las pantallas gigantes, sentado en su palco, a gran altura y cubierto por un cristal protector.

Una fuente de la Casa Blanca ha avanzado que el magnate pretende describir en su alocución a Kirk -conocido por sus críticas contra los transexuales, los musulmanes y los migrantes- como un «mártir» del movimiento conservador y destacar su legado. «Era realmente un gran hombre. Hoy -por este domingo- será un día duro», remarcó el mandatario al poner rumbo al funeral desde la Casa Blanca. Asimismo, en línea con sus anteriores intervenciones, ha relacionado el asesinato del líder del grupo juvenil ultraconservador Turning Point USA, de 31 años, con el extremismo de la izquierda radical, a la que ha prometido desmantelar.

El servicio conmemorativo, que recibió la máxima calificación de seguridad del Gobierno y conllevó un amplio despliegue de policías, se convirtió en un auténtico baño de masas. El estadio de Glendale, con capacidad para más de 73.000 personas, estaba a reventar. Ante tal afluencia, los organizadores tuvieron que habilitar un espacio adicional en un recinto deportivo cercano para que pudieran despedirse de Kirk sus fieles seguidores, llegados de diferentes partes del país y que hicieron colas durante horas, algunos incluso desde antes del amanecer.

Además de Trump, en la ceremonia estaba previsto que tomara la palabra el vicepresidente JD Vance, amigo personal del fallecido. Otro de los discursos más esperados era el de la viuda de Kirk , Erika, quien fue elegida directora ejecutiva de Turning Point la semana pasada y ha prometido seguir la hoja de ruta de su difunto marido y padre de sus dos hijas. También le dedicarán emotivas palabras desde el estrado el secretario de Estado, Marco Rubio; el responsable de Defensa, Pete Hegseth; el de Salud, Robert Kennedy; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el comentarista conservador Tucker Carlson.

«Martirizado»

Muchos de los asistentes lucían prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump 'Make America Great Again' (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos). «Lo veo como un mártir de Cristo, sin duda», decía emocionada Mónica Mirelez, una tejana de 44 años que condujo 12 horas para asistir al solemne servicio. Las imágenes y sonidos del culto, con algunos de los presentes aferrados a la Biblia, fueron los grandes protagonistas de las actuaciones musicales y los primeros discursos, presididos bajo un retrato a gran escala de Kirk. Mikey McCoy, amigo del líder derechista, lo describió como «martirizado por usar su voz para participar en un diálogo pacífico».

Fue una despedida con todos los honores para el joven activista que logró movilizar en la campaña presidencial de 2024 a cientos de jóvenes votantes a la causa de Trump. El firme aliado del movimiento MAGA que construyó una gran base de seguidores gracias a su hábil uso de las redes sociales, programas de radio y las visitas a campus universitarios como el que le costó la vida en Utah.