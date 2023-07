El 4 de julio se da un baño de sangre en Baltimore

Un nuevo tiroteo sacude Estados Unidos. Al menos dos personas han muerto y una treintena han resultado heridas en un ataque perpetrado por un tirador solitario que habría efectuado decenas de disparos contra un grupo de ciudadanos que celebraban el 'Día de Brooklyn' en una urbanización de Baltimore. Nueve de las víctimas ingresaron en estado muy grave en el hospital y fuentes policiales han informado a primera hora de esta tarde de que el número de falllecidos podría ascender. El pistolero, cuyo móvil se desconoce, permanece huido.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo en una urbanización de la avenida Gretna Court, una céntrica arteria de esta ciudad portuaria, situada a unos 60 kilometros de Washington y considerada una de las más violentas de Estados Unidos. Un centenar de vecinos se encontraba en un jardín al aire libre de celebración de una de las fiestas populares del 'puente' del 4 de julio. Poco después de la medianoche (las seis de la madrugada en España) debió desencadenarse el tiroteo, a raíz de las múltiples llamadas telefónicas realizadas por los testigos a la Policía. Las primeras patrullas que llegaron al lugar encontraron a la primera víctima mortal, una joven de 18 años que había recibido varios disparos, y un muchacho de 20 años agonizante.

Este último fue trasladado rápidamente a un hospital por los propios agentes, que también evacuaron a nueve heridos más de bala antes de que llegaran las ambulancia. El joven falleció poco después en el centro sanitario al no poder superar la gravedad de sus lesiones. En el ataque hubo en total 28 heridos, muchos de los cuales acudieron por su propio pie al hospital en medio de escenas de estupor.

Los investigadores buscaban este mediodía al tirador, del que no ha trascendido su identidad, y presumen que pudo cometer su acción con un fusil AR-15, una polémica arma semiautomática que protagoniza la mayoría de los tiroteos masivos en EE UU durante los últimos años. Se trata de un fusil cuya comercialización se ha extendido de manera muy amplia en el país, entre otros motivos, por su similitud con un rifle de asalto militar, que lo ha convertido en el arma favorita de coleccionistas y aficionados al tiro deportivo. Incluso existe una versión destinada a adolescentes que, supuestamente, solo pueden ser utilizadas en presencia de un adulto.

A finales de abril se produjo otra riña vecinal que terminó en masacre. En esa ocasión sucedió en Cleveland (Texas) cuando un ciudadano mexicano disparó contra sus vecinos, que le habían recriminado por hacer ejercicios de tiro en su jardín a altas horas de la noche. El hombre, en estado de embriaguez, ejecutó prácticamente a quemarropa a los vecinos, de nacionalidad hondureña y entre quienes figuraba un niño de ocho años.

Una ciudad violenta

El comisario en funciones de Baltimore, Richard Worley, ha explicado que los investigadores creen disponer de la identidad de un sospechoso. Sin embargo, no ha revelado si puede haber otros implicados, aunque de las palabras del alcalde, Brandon Scott, se infiere esa posibilidad. «Quiero que los responsables me escuchen y lo hagan muy claramente. No pararemos hasta que os encontremos, y os encontraremos«, ha advertido en la CNN. Lo que parece confirmado es que quien apretó el gatillo hizo una treintena de disparos en muy poco tiempo; de ahí que se supone que utilizara un AR-15, cuyos cargadores pueden equipar esa munición o incluso un volumen mayor.

Baltimore, la ciudad retratada en la famosa serie 'The Wire', tiene una de las tasas de violencia más importantes en un país que solo este año registra ya casi 21.000 muertes producidas con armas de fuego. La droga, vendida incluso en mercados al aire libre, y los pandilleros hicieron que esta urbe portuaria registrase durante la pasada década una tasa de asesinatos per cápita superior a Chicago, Nueva Orleans, Atlanta o Houston, con 75,59 casos. El FBI y otras agencias clasifican este año a esta ciudad como la más criminal de Estados Unidos, seguida de Memphis y Detroit.