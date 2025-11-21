Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
AFP

Una jueza federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

La orden concede al gobierno de Trump tres semanas para retirar las tropas o apelar la decisión

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:20

Comenta

Desde agosto, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan la capital de EE UU, como parte del operativo que Donald Trump denominó «Make ... DC Safe and Beautiful» (Hagamos a DC Seguro y Bonito). La jueza Jia M. Cobb determinó este jueves que ese despliegue es ilegal, porque el presidente está usurpando las funciones de autogobierno que el Congreso otorgó a Washington DC en 1973.

