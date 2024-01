Haley acusa a Trump de estar senil La ex embajadora en la ONU, que se presenta como única alternativa entre dos candidatos «octogenarios», eleva la dureza de sus ataques contra el expresidente

Mercedes Gallego Enviada especial. New Hampshire Domingo, 21 de enero 2024, 19:34 | Actualizado 20:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Nikki Haley dice que no juega «a quedar segunda». Su apuesta, asegura, no es obtener un buen resultado para que Donald Trump la elija vicepresidenta. Y la mejor prueba de que no está intentando quedar del lado bueno de Trump son los ataques que lanzó ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión