El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

Tyler Robinson, el acusado del asesinato el pasado miércoles del activista conservador Charlie Kirk, se enfrentará a la pena de muerte si es hallado culpable. ... Así lo ha informado el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien pedirá el máximo castigo para el joven de 22 años, que este martes está previsto que reaparezca en público para escuchar por videoconferencia desde la cárcel la lectura de los cargos formales que se le imputan. Siete en total, entre ellos homicidio agravado, según desveló el fiscal en el arranque de la audiencia inicial del proceso.

Gray informó de que, tras analizar la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, «una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros». No en vano, las autoridades, detallaron que el joven utilizó un rifle con mira telescópica para acabar con la vida de la víctima de un tiro en el cuello desde un tejado, mientras el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA comparecía en un acto en el campus de la Universidad de Utah.

El arranque del proceso contra el sospechoso, arrestado tras ser delatado por su familia luego de 33 horas de persecución, compartió escena con la comparecencia del director del FBI, Kash Patel, ante el Comité Judicial del Senado estadounidense, al que dio explicaciones por informar erróneamente de la detención del tirador, cuando en realidad éste seguía a la fuga. Patel, que respondió con cierto enfado a los cuestionamientos, defendió su papel al frente de la investigación y su única autocrítica fue reconocer que pudo haberse «expresado mejor».

«No me voy a ninguna parte», espetó a los legisladores que además de afearle su falta de tino en el 'caso Kirk' le interrogaron por el despido de funcionarios veteranos de la agencia policial más destacada de Estados Unidos. Patel supo salirse por la tangente al destacar la «transparencia» en la investigación del 'caso Kirk'. Y aportó nuevos detalles sobre las pesquisas. En concreto, desveló que Robinson podría no haber actuado solo, al señalar a más de una veintena de miembros de la plataforma en línea Discord a quienes el acusado habría confesado su plan criminal. «Los investigadores hablarán con todos y cada uno de los involucrados en ese chat y seguirán todas las pistas», afirmó.

El jefe del FBI defiende ante el Senado su papel en la investigación y afirma que el sospechoso pudo tener cómplices

Los argumentos de Patel, sin embargo, no parecieron convencer a parte de la audiencia. «El Sr. Patel estaba tan ansioso por atribuirse el mérito de encontrar al asesino del Sr. Kirk que violó uno de los principios básicos de una aplicación eficaz de la ley en una etapa crítica de una investigación», lamentó el senador Dick Durbin de Illinois, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta. Y todo ello mientras Trump ha cerrado filas en favor de Patel, a pesar de su desacertada publicación en redes sociales.

Contra la izquierda radical

Mano dura es lo que precisamente quiere el jefe de la Casa Blanca, sobre todo contra los grupos progresistas a los que acusa de alentar el asesinato con su retórica violenta y a los que ha prometido desmantelar. Ese tono beligerante lo rescató este martes el vicepresidente JD Vance al tomar la palabra en el programa 'The Charlie Kirk Show', emitido online desde la Casa Blanca. El 'número dos' del Gobierno y amigo personal del fallecido denunció la presencia de una «creciente y poderosa minoría de exterma izquierda» contra la que es necesario actuar. Vance aseguró que no puede temblar el pulso ante quienes «celebran el asesinato de Charlie Kirk o gritan a niños por las convicciones políticas de sus padres», en referencia al acoso que sufrió su familia cuando fue increpada mientras visitaba Disneyland.

En el Congreso, por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes y un puñado de demócratas se reunieron el lunes en el Capitolio para celebrar una emotiva vigilia en honor a Kirk. Un homenaje generalmente reservado para altos funcionarios o líderes de talla nacional.