Tyler Robinson, sospechoso del tiroteo fatal del comentarista Charlie Kirk, comparece ante el tribunal. Reuters

El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

Tyler Robinson deberá responder ante un tribunal de Utah por siete cargos, entre ellos homicidio agravado por el crimen del activista conservador

Ivia Ugalde

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27

Tyler Robinson, el acusado del asesinato el pasado miércoles del activista conservador Charlie Kirk, se enfrentará a la pena de muerte si es hallado culpable. ... Así lo ha informado el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien pedirá el máximo castigo para el joven de 22 años, que este martes está previsto que reaparezca en público para escuchar por videoconferencia desde la cárcel la lectura de los cargos formales que se le imputan. Siete en total, entre ellos homicidio agravado, según desveló el fiscal en el arranque de la audiencia inicial del proceso.

