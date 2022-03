Fallece Madeleine Albright, secretaria de Estado con Clinton

Madeleine Albright, secretaria de Estado durante el mandato de Bill Clinton, como presidente de los Estados Unidos, ha muerto a los 84 años, informó su familia.

Albright tuvo que huir de los nazis de su Checoslovaquia natal durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a ser reconocida como una destacada diplomática dentro de la administración estadounidense. Y no fue en vano, porque tuvo que involucrarse en las dos mayores crisis de política exterior de la década de 1990: los genocidios en Ruanda y la guerra de Bosnia-Herzegovina. De esta última destacó su papel para la consecución de los acuerdos de paz de Dayton.

La también ex embajadora de EE UU ante la ONU renoció que nunca había entendido porqué su país declaró la guerra a Irak, siempre estuvo convencida de que «el problema estaba en Afganistán. Sadam Husein era un torturador, pero no suponía ninguna amenaza». En su libro de 'Madeleine Albright. Memorias. La mujer más poderosa de Estados Unidos'. «El ataque a Irak fue una opción, no una necesidad», sentenció. Considera que Sadam Husein «debería haber sido juzgado en un tribunal internacional, al igual que se hizo con Milosevic».

Nacida en Praga, en 1937, y descendiente de padres judíos, la joven Madeleine conoció dos veces el exilio. Su familia huyó de Hitler, tras la invasión de su país por los nazis. Posteriormente -concluida la Segunda Guerra Mundial- tuvieron que huir del régimen comunista. «Siempre he valorado el apego de las personas a sus raíces, porque yo sufrí el trauma de que me las arrancaran cuando era una niña».

El libro combina las reflexiones profesionales con los recuerdos y los entresijos de la política americana. «He tratado de ser sincera -dijo Albright-, aunque para ello haya tenido que ser inflexible». Reconoce que «detesta perder». También reconoció que, a la hora de redactar estas páginas, se aferró al consejo de Gabriel García Márquez: «Cuando escribas tus memorias, recuerda: no te enfurezcas».

No disimula que en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo mes de noviembre, le gustaría que ganase el candidato demócrata, John Kerry. «Me propuse, al entrar en política, extirparme los instintos partidistas, pero he fracasado». Comulga con Kerry en su idea de la política exterior. «Él cree que las acciones en el extranjero deben tener un consenso multilateral, y estoy de acuerdo con él; también estoy de acuerdo en que Europa y Estados Unidos deben tirar de mismo carro y nunca en direcciones opuestas; nuestra economía, nuestra seguridad y nuestro bienestar marcharán mejor cuanto más unidos nos mantengamos». Le horroriza la carrera armamentística de Bush. «Estados Unidos es una gran nación, pero no por su armamento, y esto es algo que Kerry quiere explicarle al mundo».

Personalidad

En el libro cuenta que fue una jovencita «con bastante personalidad», pero «ningún chico hacía cola para sacarme a bailar». Fiel a su plan inicial de ser sincera, recuerda la desagradable profecía de su padre: «Vas por mal camino y acabará arrastrándote por el lodo como una puta». Dijo que conoció sus orígenes judíos hace menos de una década. «Nadie se preocupó de contármelo».

Recuerda, con ironía, que su vida política comenzó a prosperar en el momento que se divorció, a principios de los años ochenta. «No sé si fue una cuestión de causa-efecto, pero el hecho es que fue así».

Las memorias de Albright han coincidido en el mercado con las de su antiguo jefe, el ex presidente Clinton, pero cree que las suyas son menos interesantes. «No puedo competir con él, sería una ilusa si lo pretendiera; él fue presidente de Estados Unidos y yo una simple colaboradora».

Respecto a la polémica película de Michael Moore, en la que denuncia supuestos 'pucherazos' en las elecciones que condujeron a George Bush hasta la presidencia, dijo que las instituciones americanas tienen que trabajar para que «nunca más se produzcan dudas en cuenta a los procesos electorales de nuestro país».