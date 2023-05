Un exmarine estrangula a un imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York

Jordan Neely era un rostro familiar en el metro de Nueva York. Los usuarios del suburbano le conocían por sus logradas imitaciones de Michael Jackson, con la que buscaba obtener a cambio una ayuda económica para comer. La vida de este joven negro de 30 años quedó, sin embargo, truncada el martes tras ser estrangulado por un exmarine cuando la víctima comenzó a increpar y lanzar basura a algunos pasajeros que se desplazaban en el tren F en dirección norte, según recoge el diario 'The New York Times'.

Un periodista freelance identificado como Juan Alberto Vázquez grabó el momento en que el exmarine, de 24 años, decidió inmovizar a Neely con la ayuda de otro viajero mediante una llave durante 10 minutos. El vídeo, difundido en redes sociales, se ha vuelto viral y ha causado una profunda conmoción al observarse cómo el joven, en un primer momento, intenta liberarse agitando los brazos y piernas hasta que queda completamente inmóvil.

Aunque los servicios de emergencia fueron alertado, al llegar a la estación de Broadway-Lafayerre/Bleeker Street solo pudieron certificar el fallecimiento de Neely, que era igualmente conocido por la Policía de Nueva York tras acumular más de 40 detenciones por alteración del orden público o por viajar en el metro sin comprar el correspondiente billete.

«No tengo comida, no tengo bebida, estoy harto. No me importa ir a la cárcel y que me den cadena perpetua. Estoy dispuesto a morir», gritó el joven imitador instantes antes de ser inmovilizado, según el relato ofrecido por el freelance Juan Alberto Vázquez al 'New York Times'.

El fallecimiento de Neely ha sido considerado un homicidio. Por ese motivo, el exmarine fue detenido, interrogado y actualmente se encuentra en libertad sin cargos a la espera de ser procesado por la oficina del fiscal de Manhattan, que investiga los hechos.