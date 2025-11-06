Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aviones hacen cola en el aeropuerto de Atlanta para poder despegar. EFE

Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

La medida afectará a los 40 principales aeropuertos del país y busca garantizar la seguridad ante la ausencia de controladores, que han dejado de cobrar por el bloqueo de los presupuestos

T. Nieva

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de su historia al sumar ya 37 días, obligará a partir de mañana viernes ... a una reduccción del 10% de los vuelos en 40 importantes aeropuertos del país. La medida, anunciada a última hora del miércoles por el secretario de Transporte, Sean Duffy, pretende garantizar la seguridad de los aeródromos, gravemente afectados ya por retrasos generalizados, falta de personal, largas colas en los controles de pasajeros al quedar sin sueldo 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  7. 7 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno