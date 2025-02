Estados Unidos tiene un problema con los huevos

Quién lo diría con Donald Trump en la Casa Blanca, pero lo cierto es que Estados Unidos sufre una alarmante falta de huevos. El sacrificio de 145 millones de gallinas ponedoras desde 2021 hasta el pasado mes de enero a causa de la gripe aviar ... ha desatado una alarmante reducción en la producción de uno de los alimentos más preciados por los estadounidenses y un aumento de su precio que empieza a generar situaciones disparatadas.

Una gran mayoría de supermercados ha empezado a limitar la venta de unidades, los restaurantes cobran a los clientes por cada huevo que incorporan a su plato entre cincuenta centavos y dos dólares y los nutricionistas han entrado en fase de alerta roja ante los miles de habituales de los gimnasios que no saben cómo sustituir una fuente de nutrientes básica de su dieta. Por no hablar de los estadounidenses que viven cerca de la frontera de México y cruzan al otro lado para adquirirlos más baratos.

Nunca un huevo ha costado lo que ahora en el país de las barras y estrellas, donde no hay desayuno o comida que se precie sin mojar su apreciada yema. Cada ciudadano consume 287 unidades al año. «Solo hace falta recurrir al cine y la novela social americana, con sus bares de carretera y sus planchas donde humea el bacon frito y decenas de huevos, para descubrir que se trata de un protagonista absoluto de la cultura de esta nación», ilustraba esta semana un jocoso columnista neoyorquino. Ciudad donde, por cierto, el sandwich de huevo es un almuerzo clásico para cualquiera que este de paso. La Asociación Nacional de Hostelería ha estimado que los costes de dar de comer a los ciudadanos ha subido un 134% en los últimos tres años por el alza del precio de este alimento y sus derivados.

Ampliar Un cartel advierte de la escasez de huevos por la gripe aviar en un supermercado estadounidense. EFE

En efecto, un consumidor puede pagar hoy tranquilamente entre cuatro y diez dólares por una docena de huevos en EE UU, en función de las cadenas de suministro y el castigo que la gripe aviar ha infligido en cada Estado. La media general es de 7 euros y cadenas de alimentación como Trader Joe's han limitdo desde el 8 de febrero la venta de cartones a uno por cliente y día. «Esperamos que estos límites ayuden a garantizar que la mayor cantidad posible de nuestros clientes que necesitan huevos puedan comprarlos», ha señalado en un comunicado.

Hace solo un mes, el importe medio era un 25% más bajo, lo que ha disparado las alarmas entre las organizaciones de consumidores y los intermediarios de comestibles. «Desde 2022 los precios han ido en aumento, céntimos a céntimos, pero ahora la tendencia se ha descontrolado y nadie puede predecir a dónde llegará ni cómo responderá el comprador», afirman las autoridades en algunos Estados donde ya se producen casos de desabastecimiento.

Una epidemia imparable

Detrás de esta situación se encuentra, sin embargo, una situación bastante espeluznante. Los Centros de Control de Enfermedades han detectado casos de gripe aviar en más de 600 condados repartidos por los 50 Estados del país. El patógeno es muy contagioso. Un total de 67 estadounidenses se han contagiado en todo este tiempo y uno de ellos, que padecía varias dolencias graves, murió.

La cepa no se transmite de humano a humano, ya que en ese caso estaríamos hablando de una pandemia de magnitud muy elevada, pero entre marzo de 2024 y enero de 2025 sí se han notificado 915 casos en cabañas de ganado de leche en 16 Estados, según el organismo que reúne a las granjas avícolas y hace un seguimiento constante de la evolución del virus.

La gripe aviar en Europa tiene una incidencia menor y, según el último informe de la UE en enero, el riesgo de infección para la población es bajo. En las últimas semanas se ha detectado un centenar de contagios en aves en el espacio comunitario. En españa son una veintena, pero por la incidencia de las migraciones. Ninguna se han dado en aves de corral. No obstante, las autoridades tanto españolas como europeas advierten de la necesidad de mantener la higiene en las granjas y las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Según el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades, el último gran pico del patógeno se produjo entre el 11 de junio y el 9 de septiembre de 2022 al confirmarse 788 casos del virus HPAI en 16 países de la UE y en el el Reino Unido. Ese año hubo en total 2 .467 brotes en granjas y fueron sacrificadas 47,7 millones de aves.

Ampliar Granja avícola en Kentucky. Reuters

La situación en EE UU es radicalmente diferente. Tras su origen en 2021, la crisis actual se disparó a partir de febrero de 2022. Desde entonces hasta el 3 de enero de este año se han sacrificado 133,033 millones de aves. No todas estaban infectadas, pero sí habían tenido el riesgo de entrar en contacto con gallinas enfermas.

La crisis del huevo en Estados Unidos es de tal alcance que amenaza la política. La nueva Administración republicana culpa al demócrata Joe Biden, que durante este pasado mandato envió al matadero a cien millones de pollos para prevenir una pandemia, según ha denunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Una carga más sobre el veterano expresidente que, según la versión republicana, es ahora el culpable de arruinar millones de desayunos en Estados Unidos.

Y no solo eso. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha ordenado este fin de semana el cierre temporal de los mercados de aves por precaución después de que los inspectores hayan encontrado unos pocos ejemplares infectados en el Bronx, Brooklyn y Queens, informaba este domingo 'The New York Times'. Estos mercados al aire libre son una costumbre en determinados lugares de Estados Unidos. Los clientes pueden elegir entre pollos, pavos, codornices, patos o conejos vivos que luego se sacrifican y empaquetan en una sala anexa para llevarlos a casa.

Pero no solo los demócratas parecen ser las dianas del nuevo amor por las claras y la huevina. Varios líderes del partido han arremetido contra los republicanos mientras se preguntan hasta dónde se elevarán los costes del huevo si el presidente Trump mantiene su desafío de imponer aranceles a México, de donde se importan 60.000 toneladas anuales. Asimismo, cuestionan si su nuevo delfín sanitario, Robert F. Kennedy Jr., es el asesor más idóneo para lidiar con una epidemia, ya sea de gripe aviar o de cualquier otro virus. El Comité de Finanzas del Senado aprobó hace siete días la designación del conocido activista antivacunas como secretario de Salud.

Alarma en el gimnasio

Los economistas creen que el precio de los ovoproductos continuará en aumento por un tiempo indefinido y que es predecible que este hecho incremente el malestar de los ciudadanos por la inflación. Los sueldos, como en Europa, no son lo que eran y la cesta de la compra camina hacia la condición de bien de lujo. Es preciso recordar que el huevo es una filosofía nutricional en Estados Unidos. Estos días los medios se llenan de declaraciones de matrimonios que lamentan los sobreprecios y sopesan bajar su consumo a una docena... por semana.

Pero el efecto más increíble de todos se encuentra en el interior de los gimnasios, que se encuentran en pleno seísmo proteínico. ¿Se acuerdan de 'Rocky' y la escena en que Sylvester Stallone se desayunaba unos cuantos jhuevos crudos de un solo trago? Pues la realidad equivale a la ficción. Los nutricionistas reparten estos días consejos para que los fanáticos del deporte, corredores y levantadores de peso sustituyan con carne, derivados lácteos y complementos los aportes que hasta ahora les proporcionaban dietas compuestas por cuatro o seis huevos diarios.

No resulta extraño en medio de toda esta situación que hace unos días unos delincuentes robasen 100.000 huevos de un remolque en Pensilvania. Su valor en el mercado hubiera ascendido, según los medios, a unos 40.000 euros. Algunos distribuidores toman ya medidas de seguridad con los transportes y numerosas tiendas de alimentación ponen los cartones bien a la vista de los empleados o de las cámaras de seguridad para evitar hurtos. Nadie se imagina a Sylvester Stallone desayunando un batido de huevina antes de entrenar.