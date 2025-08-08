Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 9 de agosto de 2025
Donald Trump y Nicolás Maduro. AFP

Estados Unidos duplica su recompensa por Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares

El anuncio provoca numerosas burlas y el desprecio del gobierno venezolano

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:27

La decisión de EEUU de doblar la recompensa por «información que conduzca a la detención y/o condena de Nicolás Maduro» ha sido recibida con ... desprecio por parte del gobierno venezolano, burlas en las redes sociales y escepticismo por parte de los analistas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  2. 2 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  3. 3 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  4. 4 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  5. 5 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando
  6. 6 Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín
  7. 7 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo
  8. 8 Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura
  9. 9 Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»
  10. 10 Contra las ratas de La Paterna: Salud Pública tapa las madrigueras e intensifica la desratización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Estados Unidos duplica su recompensa por Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares

Estados Unidos duplica su recompensa por Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares