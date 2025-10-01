Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 1 de octubre de 2025
La Casa Blanca, con el vicepresidente JD Vance presente, comunica el inminente cierre del Gobierno a los periodistas. AFP

Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para dotar de fondos a las agencias federales fuerza la suspensión de servicios

Mercedes Gallego

Miércoles, 1 de octubre 2025, 05:56

A medianoche, el Gobierno de EE UU, inexorablemente, cerró todos sus servicios no esenciales por haberse acabado el año fiscal sin un acuerdo entre republicanos ... y demócratas para crear una partida económica que sirva de puente hasta que se aprueben los próximos presupuestos. La caducidad de los fondos afectará a las agencias federales y a un abanico de servicios muy diverso: desde la cancelación de las inspecciones de Trabajo o de determinadas funciones sanitarias hasta el mantenimiento de los jardines. También enviará a casa a cientos de miles de funcionarios y trabajadores de la Administración hasta nuevo aviso. El impacto sobre los empleados y la economía depende ahora de si los dos grandes partidos llegan a un acuerdo y si el cierre se prolonga días o semanas.

