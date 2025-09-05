Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaraz arrolla a Djokovic y luchará por su segundo US Open
Donald Trump. Reuters

EEUU tratará como «terroristas» a los países que detengan estadounidenses «erróneamente»

Mercedes Gallego

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:49

A partir de ahora los países que detengan estadounidenses «erróneamente» serán castigados como si fueran terroristas, según firmó ayer Donald Trump. La orden ejecutiva número ... 201 de su joven presidencia – «más que Obama en sus dos mandatos», precisó- considera a estos detenidos como «rehenes» y tiene como objetivo ser «una poderosa herramienta» para garantizar su «liberación», dijo el presidente.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre
  6. 6 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  7. 7 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  8. 8 San Bartolomé de Tirajana confirma: la discoteca del Plaza donde hallaron menores no tiene licencia
  9. 9 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  10. 10 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 EEUU tratará como «terroristas» a los países que detengan estadounidenses «erróneamente»

EEUU tratará como «terroristas» a los países que detengan estadounidenses «erróneamente»