El dron que mató a una familia en Kabul abochorna a los mandos del Pentágono

En el fragor de la guerra todo es oscuro y confuso, salvo el dolor de las víctimas. Al final, no fue solo el Estado Islámico el que escribió el sangriento epitafio de la Guerra de Afganistán, sino un dron estadounidense, que puso el punto final. Con él se repetía el patrón del imperialismo norteamericano en la región y los errores que han hecho perder esas guerras y, sobre todo, la confianza de los pueblos a los que quieren llevar la democracia.

Dos días después del brutal atentado contra el aeropuerto Hamid Karzai, que dejó 183 muertos, incluyendo 13 militares estadounidenses, la Inteligencia alertaba de otro ataque inminente con coche bomba. Faltaban horas para que despegase el último avión americano de Afganistán y la tensión se cortaba a cuchillo. Pero el Toyota Corolla blanco sobre el que se cebó el misil americano para abortar otro ataque no era el que al día siguiente dispararía cohetes contra las tropas sin causar bajas, sino el que conducía Zamari Ahmadi, un ingeniero afgano de 40 años que llevaba 13 trabajando para la ONG californiana Nutrition & Education International. Cuatro días antes ésta había solicitado al Departamento de Estado la evacuación y asilo político de sus empleados y familiares.

Con Zaid murió también su sobrino de 25 años, a punto de casarse, que se acercó a la ventanilla del coche cuando llegó a casa. Todos los niños habían salido a recibirle. Su hijo mayor, de 12 años, le pidió que le dejase aparcar. Segundos después el dron que le había vigilado durante las últimas ocho horas dejó caer sobre ellos un misil de alta precisión. Tres adultos y siete niños, los más pequeños de dos y tres años, murieron en la explosión.

«Los americanos dicen que son miembros del Estado Islámico», lloraba su hermano en la morgue, rodeado de pequeños cadáveres carbonizados. «¡Míralos! ¿Tú crees que estos niños eran yihadistas del Estado Islámico?».

Investigación periodística

La presencia de periodistas en Kabul, que cubrían el caótico final de veinte años de guerra, permitió que la verdad saliera a la luz. Durante tres semanas el Pentágono insistió en que el ataque había sido «un éxito» porque evitó un nuevo atentado. Las «explosiones secundarias» que aseguraba haber visto confirmaban que el automóvil iba «cargado de explosivos». Y aunque no tenía indicios de civiles fallecidos, no se responsabilizaba de quien pudiera acompañar a «los terroristas».

Fue una investigación de 'The New York Times', con vídeos de las cámaras de seguridad que congelaron las últimas horas de Ahmadi, la que demostró el craso error y abrió un espacio para la duda en la cúpula militar. A eso le siguió un inusual acto de contrición por parte del comandante general Kenneth McKenzie: «Fue un error, ofrezco mis sinceras disculpas», zanjó.

Llegaban con la promesa de una investigación «independiente» por parte de las fuerzas aéreas. El resultado lo presentó hace dos semanas el general lugarteniente Sami Said, sin compartir el informe, que está clasificado como confidencial. Lo poco que reveló arroja escalofriantes detalles sobre el funcionamiento del programa de drones, que en los últimos veinte años han lanzado más de 14.000 ataques «quirúrgicos» sobre Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, dejando más de 2.200 muertos (454 de ellos niños), según los datos del Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres. Casi tantas como soldados estadounidenses caídos en Afganistán.

Detrás del Reaper MQ-9 que siguió a Ahmadi en su último día de vida, también llamado 'Depredador B', había un equipo de «entre 5 y 10 personas», dijo Said. Se coordinaban «por chat», de lo que se deduce que estaban en diferentes ubicaciones y la mayoría no tenía acceso a lo que veían las cámaras del avión sin piloto. A uno de los niños se le puede ver en los vídeos dos minutos antes del ataque, pero sus verdugos no se percataron o al menos no lo mencionaron en el chat. «No he visto ninguna falta de conducta o negligencia criminal», concluyó el investigador. «Lo que he encontrado es que las desconexiones eran la acumulación de fallos en un proceso en el que había mucha gente involucrada», les disculpó. Según él, eso no viola las leyes de la guerra.

Horas de vigilancia

«Así es como la bola empezó a rodar», explicó. «Al contrastar la Inteligencia con la información en tiempo real, el Toyota Corolla blanco se convirtió en un 'vehículo sospechoso', y con el tiempo, en un vehículo tan sospechoso que alcanzó el grado de objetivo».

Al principio del día solo buscaban un Toyota Corolla blanco al suroeste del aeropuerto. El de Ahmed era uno cualquiera, pero tras ocho horas de observar sus movimientos desde el sigiloso dron, un grupo de militares nerviosos se convenció de que delataban una inminente actividad terrorista.

Había entrado esa mañana con su coche a unas «instalaciones desconocidas» (la de la ONG californiana) situadas en la misma zona donde la Inteligencia había detectado la preparación de un atentado. Le vieron recoger un «maletín» de ordenador, como el que utilizaron los kamikazes del atentado contra el aeropuerto. Más tarde visitó una garita de seguridad de los talibanes, e incluso vieron cómo metía las garrafas en el coche (cargadas de agua para llevar a su casa) con ayuda de otros «cómplices» a los que luego dejó en sus casas, con efusivos abrazos, antes de retirarse para perpetrar el atentado. Tenían que pararlo antes de que fuera demasiado tarde.

Cuando lo vieron aparcar en el callejón de su casa solo identificaron «a un adulto» reclinado en la ventanilla y decidieron que ese era el mejor momento para destruir el «objetivo». Se encontraba a tres kilómetros del aeropuerto y aunque el tráfico era extremadamente lento, el resto del camino atravesaría zonas más pobladas. Con pulsar un botón se acabó todo para él y los niños que se acercaron a recibirle.