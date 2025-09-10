Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento en que el trumpista Charlie Kirk recibió el impacto de bala. X

Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

El presidente estadounidense achaca a la «narrativa de la violencia que impulsan los progresistas» el ataque contra Charlie Kirk, que recibió un impacto en el cuello

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:25

En la víspera del aniversario del 11-S, Estados Unidos despertó este miércoles a la conmoción de un violento atentado, esta vez con ecos de ... violencia política. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los activistas conservadores más populares del movimiento de Make America Great Again (MAGA), fundado por el presidente Donald Trump, ha sido asesinado este miércoles en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, donde contestaba preguntas sobre pistoleros transexuales, rodeado de cientos de seguidores.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  5. 5 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  7. 7 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  10. 10 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo