El comité que investiga el asalto al Capitolio pide imputar a Trump

¿Fue la insurrección del 6 de enero una explosión de violencia espontánea o premeditada? El Comité bipartidista que lo ha investigado durante 18 meses ha concluido que Donald Trump convocó expresamente a los insurrectos como última opción para mantenerse ilegalmente en el poder, por lo que etse lunes anunció que referirá el caso al Departo de Justicia para que proceda a su imputación por al menos cuatro cargos: incitación a la insurrección, conspiración para emitir falso testimonio y defraudar al Gobierno de Estados Unidos, y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso designado para la transición pacífica del poder.

Se trata solo de una recomendación, realizada durante la última reunión del Comité, que se disuelve al haber perdido los demócratas el control de la Cámara Baja de la que ha emanado este comité. La decisión de imputar judicialmente al expresidente, sin precedente en la historia de EE UU, recae ahora sobre el fiscal general Merrick Garland, que ha nombrado a un fiscal especial para todos los casos referidos a Trump con el objetivo de mantener la imagen de imparcialidad.

«El futuro de nuestra democracia está en vuestras manos», lapidó el presidente del comité, Bennie Thompson, según el cual la aplicación de la ley es esencial para garantizar el funcionamiento del sistema y desalentar a otros. «Si vamos a sobrevivir como democracia, esto no puede volver a pasar nunca más», advirtió.

A juicio del comité, integrado por nueve diputados, dos de ellos republicanos, repudiados por su participación en las investigaciones, Trump no es solo culpable de haber incitado a la insurrección del 6 de enero, por lo que el Departamento de Justicia podrá añadir nuevos cargos. El expresidente repitió conscientemente falsas acusaciones de fraude e intentó convencer al fiscal general Bill Barr para que participara en su argucia con investigaciones sin sustancia que empañaran la credibilidad del proceso electoral. «Tú limítate a decir que las elecciones fueron corruptas y déjame a mí el resto», contó Barr que le dijo. El fiscal general presentó su dimisión el 14 de diciembre, el mismo día en que el Colegio Electoral ratificó la victoria de Joe Biden.

Con el pretexto del falso fraude electoral, Trump no solo arengó a sus seguidores advirtiéndoles de que si no luchaban por él «se quedarían sin país». También recaudó «cientos de millones de dólares» cuyo uso es «preocupante», dijo haber sabido el comité. Además de las implicaciones legales, los diputados sostienen que la negligencia de sus obligaciones como presidente al no socorrer a los miembros del Congreso y los agentes que los defendían le descalifican para volver a ocupar un cargo público. «Le echó gasolina al fuego y se sentó a contemplar el incendio durante horas», acusó la diputada Elaine Luria. Es más, «ningún hombre que se comportase de esta manera en algún momento puede volver a servir a nuestra nación en ninguna posición de autoridad», pidió.

Acuerdo «formal o informal»

Trump no está solo en esta cuita, porque no lo estuvo en sus intentos de revocar el resultado de las elecciones. Le acompañan en esta recomendación para ser enjuiciado su abogado John Eastman «y otros co conspiradores» con los que entró «en un acuerdo, formal o informal», para obstruir, influir e impedir los procedimientos oficiales para la transición democrática, de acuerdo con el título 18, sección 3. El comité no puede ni pretende determinar quiénes fueron todos los participantes, porque muchos han rehusado declarar. «El Departamento de Justicia podrá determinarlo mejor cuando haga su propia investigación», dijo el diputado Jamie Raskin.

Le ayudarán compartiendo con la oficina del fiscal las pruebas y testimonios recopilados, que consideran «más que suficientes» para imputarle por asistir o ayudar «a los que se involucraron en un ataque violento contra EE UU en un intento de alterar la transición pacífica del poder».