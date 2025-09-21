Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La fiscal general Pam Bondi y el presidente Donald Trump en una rueda de prensa. Reuters

Bronca pública de Trump a su fiscal general, Pam Bondi: ¿Un nuevo caso Elon Musk?

El presidente insta a su responsable en Justicia a mostrar más energía y acusar a quienes él considera sus enemigos, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James: «No se está haciendo nada», clama

M. Pérez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:11

«No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad», Con este mensaje en su red social, un iracundo Donald Trump ha instado a ... su fiscal general, Pam Bondi, a procesar a todo aquel que el presidente de EE UU considera su enemigo. «Me destituyeron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!)», señala el líder republicano en relación a los casos judiciales que pesaban sobre él y su organización empresarial antes de convertirse en presidente y, supuestamente, su derrota en las anteriores eleciones de 2020, que él siempre ha achacado a un «fraude» electoral perpetrado por los demócratas,

