Alabama quiere perseguir a las mujeres que usen píldoras abortivas

Perseguir a los médicos y las mujeres que lleven a cabo procedimientos quirúrgicos para interrumpir el aborto no es suficiente. El movimiento antiabortista va a por las píldoras abortivas que han florecido desde que en junio pasado el Tribunal Supremo desmantelara la jurisprudencia que protegía el derecho al aborto.

El nuevo adalid de los conservadores es Steve Marshall, fiscal general de Alabama, quien el miércoles dijo en una entrevista con CBS que las mujeres que utilicen píldoras abortivas en ese estado pueden ser enjuiciadas. No será a través de la Ley de Protección de la Vida Humana, que sirve para perseguir criminalmente a los médicos que practiquen el aborto, pero no a las mujeres a las que se lo realicen. El desmantelamiento de la sentencia de 'Roe contra Wade' que lo protegía deja abierta la puerta a la aplicación de un buen número de leyes, ahora que el aborto no es un derecho.

El fiscal ha puesto la vista en la ley que criminaliza a quienes pongan en peligro la vida de un niño con la aplicación de químicos. Dado que extienden el concepto de la vida al feto, por acción o por omisión, lo que tome la mujer en gestación puede convertirse en un arma letal. Ese tipo de leyes solo se han aplicado contra mujeres que consumían drogas durante el embarazo, ya que los medicamentos recetados por un médico quedan excluidos.

El cierre de las clínicas de aborto ha dado lugar a un comercio floreciente y clandestino de píldoras abortivas que, a menudo, se piden por internet. Éstas son las que más han frustrado a los conservadores antiabortistas, que no han conseguido detener los abortos con la sentencia del Supremo. Los expertos creen que su aplicación es dudosa y polémica, pero tiene como primer resultado atemorizar a las mujeres que pensaban usarla e incluso motivar un éxodo femenino fuera del estado.