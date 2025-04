Acusan de terrorismo al hombre que incendió la casa del gobernador de Pensilvania con la familia dentro

Las autoridades del Estado de Pensilvania han arrestado a un pirómano de 38 años que, presuntamente, prendió fuego a la mansión del gobernador del Estado ... mientras Josh Shapiro y su familia dormían en el interior. La Fiscalía del condado de Dauphin ha acusado de varios cargos a Cody Balmer, de 38 años, incluidos los de terrorismo e intento de homicidio.

El incidente se produjo sobre las 2.00 de la madrugada del domingo hora local, cuando Balmer saltó la valla de la propiedad de los Saphiro, rompió una ventana con un ladrillo y lanzó varios artefactos explosivos para iniciar en incendio, entre ellos un cóctel molotov. Consiguió burlar a la Policía estatal, huyó del lugar y no fue arrestado hasta la tarde, cuando se entregó voluntariamente.

Los agentes fueron los que despertaron aporreando la puerta de la casa del gobernador, donde también se encontraba la primera dama Lori, así como otros invitados y personal privado de la pareja. Todos ellos en otra zona diferente a donde se propagaban las llamas. Nadie resultó herido y Shapiro y su familia fueron evacuados sanos y salvos. Eso sí, el fuego ha dañado gravemente parte del edificio.

Estado de la mansión del gobernador Shapiro tras el incendio provocado. Reuters

«Le habría golpeado con un martillo»

Balmer se entregó voluntariamente a la Policía del Estado de Pensilvania a la par que aseguraba que «alberga odio contra el gobernador Shapiro». Interrogado sobre qué habría hecho en caso de encontrarse al gobernador, el acusado ha reconocido que «le habría golpeado con un martillo». Aunque no ha revelado el móvil del crimen.

Ampliar Fotografía policial de Cody Balmer. AFP

El demócrata, de 51 años, asegura que el atentado contra su familia ha sido «premeditado». «Anoche sufrimos un ataque, no solo contra nuestra familia, sino contra toda la Mancomunidad de Pensilvania», ha expresado Shapiro, quien aprovechó para hacer un llamamiento en contra de la violencia política. «Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad, y me importa un bledo si proviene de un bando o del otro... no está bien y tiene que parar».

A esta condena se ha sumado desde el bando republicano. El presidente Donald Trump ha declarado que «no se puede permitir que esto suceda». Por su parte, el vicepresidente JD Vance ha calificado el ataque de «violencia realmente repugnante».

El gobernador ha explicado que el suceso ocurrió la primera noche de la Pascua judía, una de las festividades más sagradas de esta religión, y que otros miembros de la comunidad judía local estaban celebrando en el comedor con él y su familia. «Nadie nos impedirá a mí, a mi familia ni a ningún ciudadano de Pensilvania celebrar su fe abiertamente y con orgullo», ha aseverado.

Shapiro, judío confeso, fue elegido gobernador de Pensilvania en 2022 tras derrotar a un candidato de extrema derecha respaldado por Trump. Este centrista estuvo en la terna de candidatos para ser el candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris en las pasadas elecciones y en la actualidad se le condidera un posible aspirante a la Casa Blanca por el Partido Demócrata en 2028.

Este incidente se suma a la lista de ataques contra políticos en Estados Unidos en los últimos años, junto al complot frustrado para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan en 2020 y la invasión y asalto a la casa de Nancy Pelosi en 2023, que hirió gravemente al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Paul.