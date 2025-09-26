Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Aspecto de la sala donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU en el momento de la intervención israelí.

Aspecto de la sala donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU en el momento de la intervención israelí. AFP

Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu en la ONU

Docenas de delegados presentes en la Asamblea General han abandonado sus asientos cuando el primer ministro israelí ha subido al estrado

María Rego

María Rego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:21

Benjamín Netanyahu sabía que su discurso a favor de la guerra en Gaza no iba a ser bien recibido en la Asamblea General de ... la ONU tras el goteo de críticas a la ofensiva y el paso dado por varios países para reconocer el Estado palestino en el marco de este cónclave. El propio embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, reconoció que se esperaban «una puesta en escena» durante la intervención. Y acertaron. El primer ministro hebreo fue recibido este viernes entre abucheos -y algunos aplausos- en una sala que se quedó medio vacía cuando subió al estrado. Un gesto de protesta que en las calles de Nueva York tomó forma de manifestaciones contra el mandatario y la masacre que soporta la Franja.

