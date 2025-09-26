Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu en la ONU

Benjamín Netanyahu sabía que su discurso a favor de la guerra en Gaza no iba a ser bien recibido en la Asamblea General de ... la ONU tras el goteo de críticas a la ofensiva y el paso dado por varios países para reconocer el Estado palestino en el marco de este cónclave. El propio embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, reconoció que se esperaban «una puesta en escena» durante la intervención. Y acertaron. El primer ministro hebreo fue recibido este viernes entre abucheos -y algunos aplausos- en una sala que se quedó medio vacía cuando subió al estrado. Un gesto de protesta que en las calles de Nueva York tomó forma de manifestaciones contra el mandatario y la masacre que soporta la Franja.

El discurso de Netanyahu dio comienzo a la cuarta jornada de la Asamblea General, en la que, a estas alturas de la sesión, ya quedan pocos líderes internacionales en la sede de la ONU. Fueron los delegados de los países miembros de la organización quienes tuvieron que posicionarse ante la llegada del primer ministro israelí. Docenas de ellos decidieron abandonar la sala, que le recibió con una sonora pitada, como muestra de su creciente aislamiento internacional. En la tribuna no había representación española, mientras que Estados Unidos no se movió de su asiento en una nueva muestra de que se mantiene al lado del mandatario hebreo pese a las críticas.

La presidencia de la Asamblea General de la ONU se vio obligada a llamar al orden a los presentes en varias ocasiones antes de que Netanyahu comenzara a hablar. El caos generado por su presencia, sin embargo, no le hizo cambiar ni una línea de su discurso, en el que insistió en «terminar el trabajo» iniciado en la Franja y aseguró que el reconocimiento del Estado palestino sería «un suicidio para Israel». Sus palabras llegaron a un público reducido en la sala central de Naciones Unidas, donde estaba su esposa, Sara, pero fueron escuchadas en toda Gaza, donde el primer ministro ordenó al ejército que colocara altavoces para amplificar el eco de su intervención.

Ampliar Una protesta a las puertas del hotel donde se aloja Netanyahu en Nueva York. AFP

Netanyahu, que aprovechará su viaje a EE UU para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca y principal socio, Donald Trump, pidió también que antes de su discurso se proyectara una película sobre los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. La cinta, que se vio en una sala de la ONU, documenta los ataques contra los kibutz que se saldaron con cientos de fallecidos y decenas de secuestrados. Los islamistas celebraron el «boicot» a la intervención del líder hebreo en Nueva York que, en su opinión, evidencia «el aislamiento de Israel y las consecuencias de la guerra de exterminio».