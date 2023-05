Instalación digital «Walking Through A Songline» en Hanoi

Unas personas disfrutan de la instalación digital «Walking Through A Songline» (literalmente, «Caminando en una línea de canción») en Hanoi, Vietnam. La exposición, basada en la internacionalmente aclamada exposición «Songlines: Tracking the Seven Sisters» del Museo Nacional de Australia, estará abierta en el Museo de Mujeres Vietnamitas de Hanoi.

EFE/EPA/LUONG THAI LINH