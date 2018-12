Corbyn, acusado de llamar «estúpida» a May en un debate parlamentario

El incidente ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, durante la cual los dos principales líderes políticos han vuelto a enfrentarse a cuenta del Tratado de Retirada de la Unión Europea y de sus respectivas posturas en torno a su futura votación.

En un momento, May le ha afeado a Corbyn su posición y ha asegurado que su propia bancada no estaba «impresionada» por la postura que había adoptado durante estas últimas semanas. Las cámaras han enfocado a continuación a Corbyn, que en voz baja aparentemente se refiere a May como «estúpida mujer».

Los diputados del Partido Conservador han salido en tromba a recriminar al dirigente opositor el calificativo, mientras que el presidente de la Cámara, John Bercow, ha alegado que no puede «declarar inmediatamente culpable o inocente» a Corbyn.

Un portavoz de Corbyn ha desmentido la supuesta alusión a May y, en cambio, ha alegado que lo que el líder laborista dijo fue «estúpida gente», por «lo que estaba ocurriendo en la Cámara». «Leer los labios deja siempre lugar a dudas. No dijo esto», ha apostillado, según Sky News.