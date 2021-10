El G20 se compromete a poner fin a las inversiones en centrales de carbón

La cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Roma, la primera reunión presencial de los líderes mundiales desde que comenzó la pandemia, podría dar carpetazo a las inversiones en las plantas que utilizan el carbón para producir energía. Ante las dificultades para alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050, un compromiso difícil de aceptar para países como China, Rusia e India, las naciones más industrializadas del mundo reunidas en la cita de este fin de semana en la capital italiana se conformarían con este objetivo de menor importancia, según adelantó la agencia Bloomberg y confirmaron fuentes diplomáticas. El encuentro de Roma es la antesala de la significativa cumbre del clima organizada por Naciones Unidas que tendrá lugar a continuación en Glasgow (Cop26).

Uno de los borradores de la declaración final del encuentro del G20, cuya versión definitiva no se cerrará probablemente hasta el domingo, aboga precisamente por no dedicar más fondos a las plantas de carbón a partir del año que viene, además de reducir «de manera sustancial las emisiones de metano» y movilizar recursos internacionales para «apoyar el desarrollo de la energía verde». El documento confirma además los compromisos alcanzados en la cumbre climática de París de 2016, cuyos firmantes dijeron que adoptarían medidas para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, aunque pocos países están cumpliendo con aquel acuerdo. Tampoco las naciones ricas están rascándose el bolsillo como prometieron: aseguraron en 2009 que crearían un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para facilitar la transición energética en los países en desarrollo, pero ese dinero aún no se ha concretado. Se espera que el acuerdo de Roma retome ese significativo punto.

Señala el borrador de la declaración final que resulta de una «relevancia fundamental» alcanzar las emisiones cero de gases de efecto invernadero. Italia, que es el anfitrión al ejercer este año la presidencia de turno del G20, espera que ese compromiso se pueda alcanzar a mitad de siglo, una fecha que apoyan en bloque tanto el resto de países europeos presentes como Estados Unidos. En la fase de negociación de la cita de Roma previa a la llegada de los líderes, los representantes de China han confirmado que su país no está dispuesto a aceptar las emisiones cero en 2050 y retrasan ese objetivo hasta 2060. No es una señal esperanzadora que no viaje a la capital italiana el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, cuya nación es la primera contaminante del mundo con más de una cuarta parte de las emisiones globales.

Final del carbón

Las autoridades de Pekín, en cambio, sí que estarían dispuestas a poner fin a las inversiones en plantas de generación de carbón, así como a acelerar la transición ecológica de su economía para reducir un 65% sus emisiones en los próximos años. Al igual que Xi, que participará por videoconferencia, tampoco estará presente en la cumbre de Roma el líder ruso, Vladímir Putin, que pretende jugar en las negociaciones la baza del gas, un recurso natural muy abundante en su país, y no ha dado señales de que vaya a aceptar el compromiso de emisiones cero en 2050.

Además de China y de Rusia, que de manera conjunta suponen una tercera parte de las emisiones globales, hay otros países participantes que ya han dado muestras de querer frenar el ímpetu ecologista del anfitrión de la cita, el primer ministro italiano, Mario Draghi. Se trata de Arabia Saudí, debido a sus intereses en el petróleo; Australia, por sus significativas exportaciones de carbón; e India, el tercer país del mundo con más emisiones y que teme que las medidas para frenar la emergencia climática supongan una amenaza para el desarrollo de su enorme población, formada por 1.380 millones de personas.

La otra gran 'patata caliente' de la cumbre es la pandemia. Se espera que los líderes del G20 se comprometan a hacer llegar vacunas suficientes a los países pobres para que, a mediados del año que viene, ya esté vacunado al menos el 70% de la población mundial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la UE está cumpliendo ese objetivo, pues la mitad de todas las dosis producidas en el Viejo Continente se exportan a otras partes del mundo. «Y el año que viene esperamos fabricar más de 3.500 millones de vacunas, de las que se exportará la mayoría», aseguró Von der Leyen.