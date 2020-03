Chile promulga una nueva ley contra el feminicidio

Aprobada el 30 de enero por unanimidad en el Parlamento, la ley considera como feminicidio los crímenes en el marco de relaciones informales o a manos de desconocidos, que eran considerados como homicidios.

El presidente Piñera aseguró que la legislación "cierra una ventana de impunidad" y permite "hacer justicia" en los crímenes por razones de género que hasta hoy eran tratados como "homicidios simples".

"Sin duda la debimos haber tenido mucho antes (la ley) y quizás muchos casos que siguen ocurriendo los podríamos haber evitado", agregó el mandatario.

A la vez, dijo unas palabras en relación a la responsabilidad de los feminicidios que fueron motivo de polémica: "A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas", apuntó Piñera.

"Tenemos que corregir al que abusa y tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar a denunciar y a evitar que esos hechos sigan ocurriendo", añadió.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, aclaró ante los medios que el mandatario no pretendió "responsabilizar a las mujeres", sino dejar claro que "cuando denuncien van a contar con el apoyo de la sociedad, de las instituciones, de todos los poderes del Estado".

"Lo más importante es cambiar nuestra cultura, porque está enraizada la tolerancia a la violencia contra la mujer", afirmó Plá.

La iniciativa, presentada por diputadas del Partido Comunista, es conocida como Ley Gabriela en referencia a la joven Gabriela Alcaíno, de 17 años, que fue asesinada por su expareja, que también mató a la madre de esta y que fue procesado por homicidio simple y no por feminicidio.

La nueva legislación introduce dos conceptos en el Código Penal: el "feminicidio por causa de género", para casos que se dan fuera de una relación afectiva y a manos de desconocidos solo por el hecho de ser mujer, y el "feminicidio íntimo", para parejas que no convivían y mantenían relaciones intermitentes.

Las penas irán de los 15 a los 40 años y se contemplan agravantes especiales, como que la víctima sea menor de edad, esté embarazada o que el crimen se cometa delante de sus hijos.

"Hoy se promulga #LeyGabriela, uno de los proyectos más hermosos y necesarios en que me haya tocado trabajar. Pese a ser autora y estar invitada a La Moneda, no asistiré (a la promulgación). No compartiré fotos y sonrisas con el Presidente ni el Gobierno responsable de graves violaciones a los DD.HH. en nuestro país", escribió en Twitter la impulsora y diputada comunista Karol Cariola.

En lo que va de año se han registrado en Chile cinco feminicidios, mientras que 2019 cerró con un total de 46 crímenes, según cifras oficiales.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo en la región, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas solo en 2018 por razones de género en el continente.