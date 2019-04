Bruselas enfría el plan de May de pedir una nueva prórroga corta al ‘brexit’

"Si no se ha hecho para entonces, no será posible ninguna otra extensión. Tras el 12 de abril nos arriesgamos a poner en peligro las elecciones al Parlamento Europeo , y por tanto amenazamos el funcionamiento de la Unión Europea ", sentenció Juncker.

Las elecciones europeas, en el horizonte

No obstante, una vez pasado ese plazo, la nueva fecha límite es el 12 de abril, cuando el Reino Unido se irá de la Unión Europea sin un acuerdo a no ser que el Gobierno británico manifieste su intención de quedarse más tiempo con un plan a largo plazo, como la convocatoria de comicios generales o de un segundo referéndum, en cuyo caso celebrarían las elecciones europeas.

Acuerdo previo a la cumbre de l10 de abril

Derechos y facturas pendientes

En este escenario, señaló Juncker, el Reino Unido seguiría teniendo que abordar lo que consideró los tres principales asuntos de la separación: los derechos de los ciudadanos, la factura de la separación y los compromisos financieros y la solución para la frontera entre Irlanda del Norte (territorio británico) y la República de Irlanda (país europeo).

"Un 'no acuerdo' no significa 'no compromisos'. Estos tres asuntos no van a desaparecer. Serán una condición estricta para reconstruir la confianza y para empezar a hablar del futuro", advirtió Juncker.

Los Veintisiete escucharán las "intenciones" de May el 10 de abril en su cumbre extraordinaria y tendrán entonces en sus manos la decisión -que debe ser tomada por unanimidad- de conceder o no una nueva prórroga al brexit, sin la cual la salida sin acuerdo se producirá por defecto el próximo viernes 12 de abril.