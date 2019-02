Ayuda humanitaria para Venezuela desde Brasil y Colombia

Mensajes a los soldados

Guaidó le pidió este sábado a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana del ELN de la frontera entre los dos países.

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

Este sábado decenas de miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en la primera gran convocatoria de Guaidó desde el 23 de enero y se concentraron en el este de la capital.

Ante ellos, Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.