Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping, en una combinación de imágenes. AFP

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

La segunda llamada entre ambos desde el regreso del republicano no despejó el futuro de la red china TikTok en Estados Unidos

Jaime Santirso | David Alandete

Pekín | Washington

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:02

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping han mantenido este viernes su esperada conversación telefónica, la segunda desde el regreso a ... la Casa Blanca del republicano. Esta llamada viene a afianzar la tregua en vigor desde hace meses y a estabilizar las relaciones entre las dos superpotencias.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  2. 2 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  8. 8 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  9. 9 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  10. 10 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral