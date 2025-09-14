Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid
Una joven es fotografiada mientras ondea una bandera de Nepal durante una protesta. Reuters

La rebelión de la Generación Z que incendió Nepal

El país asiste a la primera revolución que elige a su jefa de Gobierno en internet, fruto de una movilización en las redes que ha desatado una ola de protestas con más de 50 muertos

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:52

E un arranque de lo más contemporáneo, todo empezó con un 'post'. O con varios. Todos aquellos que los 'nepo kids', los hijos del nepotismo, ... esto es, de la clase dirigente de Nepal, publicaron para presumir de privilegios ante las vidas cada vez más angostas de los jóvenes de su país. La leña, pues, estaba dispuesta.

Espacios grises

