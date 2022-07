La junta militar birmana ejecuta a cuatro opositores y activistas por la democracia

La junta militar de Myanmar, la antigua Birmania, ha ejecutado a cuatro cuatro opositores y activistas por la democracia, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi, recuperando una práctica que el país había abandonado desde hace décadas, según ha informado la prensa estatal.

Los reos, entre los que también figura otro prominente activista por la democracia, fueron ajusticiados por encabezar «actos de terror brutales e inhumanos», reportó el diario estatal 'Global New Light of of Myanmar. El periódico añadió que las ejecuciones se llevaron a cabo «bajo el procedimiento de la prisión», sin detallar cuándo ni cómo murieron.

La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia tras tomar el poder el año pasado, pero Myanmar no había practicado una ejecución en décadas.

Phyo Zeya Thaw, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

Kyaw Min Yu, un prominente activista por la democracia, recibió la misma sentencia del tribunal militar.

Los otros dos fueron condenados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.

Críticas internacionales

La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la decisión, tachándola de una «flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona».

El Ejército gobernante continúa con una sangrienta represión contra sus opositores, con más de 2.000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos desde el golpe de Estado, según una ONG local.

También se enfrenta a acusaciones de genocidio contra los rohinyás. En 2017, más de 740.000 miembros de esta minoría musulmana se refugiaron en campamentos improvisados en Bangladés para huir de los abusos de los militares.