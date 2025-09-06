Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De origen chino. Hun Sen es un gran jugador de ajedrez y muy aficionado al fútbol. AFP

Hun Sen, el ojo de Camboya

Perfil ·

El veterano líder ha llevado las riendas del país asiático, enfrentado recientemente con Thailandia, recurriendo a medidas autoritarias

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:39

No hay horror bélico que no haya conocido Camboya a lo largo del último siglo. El país fue colonizado y, posteriormente, se convirtió en uno ... de los crueles escenarios de la Guerra Fría. Resultó bombardeado, invadido y destruido por una guerra civil. El fin de la contienda no trajo la paz, sino el mayor de los espantos. El experimento político y sociológico de la Revolución del Jemer Rojo desembocó en un genocidio. Entonces, como un hálito de esperanza, llegó Hun Sen, nuestro protagonista. Y, desde aquel momento, no ha abandonado las riendas del Estado. Aun hoy, los analistas apuntan a su responsabilidad directa en el reciente conflicto armado con Tailandia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  2. 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  3. 3 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  4. 4 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  5. 5 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  6. 6 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
  7. 7 Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hun Sen, el ojo de Camboya

Hun Sen, el ojo de Camboya