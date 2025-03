Trasladan a La Haya al expresidente filipino Duterte para ser juzgado por crímenes contra la humanidad

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes a su llegada al Aeropuerto Internacional de Manila, en virtud de una orden de la ... Corte Penal Internacional (CPI), y ha sido trasalado en avión a Países Bajos, donde le espera el Tribunal de La Haya. Está acusado de crímenes contra la humanidad y ejecuciones extrajudiciales de miles de personas durante su sangrienta «guerra contra las drogas». Las víctimas fueron en su mayoría hombres pobres sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

El exmandatario de 79 años fue arrestado ayer por la Policía filipina poco después de aterrizar en el país procedente de Hong Kong a las 9.20 hora local. El propio Duterte calificó de ilegal su detención a través de un vídeo publicado en Instagram por su hija, Verónica Duterte. «¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?», protestó en una conversación con el fiscal general, Anthony Fadullon, en la base aérea de Villamor, según recoge el diario 'Philippine Daily Inquirer'.

«Muéstremela, la base legal para que esté aquí. Aparentemente, me han traído aquí no por mi propia voluntad, sino por la de otro», ha agregado, tras lo que el exsecretario ejecutivo de Duterte, Salvador Madialdea, recuerda que el país no es ya un Estado miembro de la CPI. Manila se retiró durante la presidencia del arrestado.

La vicepresidenta de Filipinas confirmó que su padre fue trasladado a la CPI en un vuelo nocturno con destino a La Haya, Países Bajos. «Mientras escribo esto, él está siendo llevado por la fuerza esta noche a La Haya. Esto no es justicia, es opresión y persecución», expresó Sara Duterte. Agregó que «se están negando los derechos fundamentales» del exmandatario, dado que «no ha sido llevado ante ninguna autoridad judicial competente».

«Nuestro gobierno ha entregado hoy a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todo filipino que crea en la independencia de nuestra nación», ha denunciado en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Todo por la paz

Horas antes de su detención, desde la excolonia británica Duterte había mostrado su disposición a «entregarse» y describió sus acciones como una forma de traer paz a Filipinas. «Si este es realmente mi destino en la vida, está bien, lo aceptaré. Pueden arrestarme, encarcelarme. ¿Cuál es mi pecado? Hice todo lo que pude en mi vida por la paz y una vida pacífica para el pueblo filipino», proclamó a sus seguidores que le vitoreaban en el estadio Southorn del centro de Hong Kong.

Este abogado se convirtió en un líder populista que ostentó la presidencia entre 2016 y 2022, haciendo bandera de la bautizada como «guerra contra las drogas» en la que llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales. En la campaña electoral y durante su mandato, Duterte se presentó como un hombre fuerte que impediría que Filipinas se convirtiera en un narcoestado. En 2016, llegó a declarar que estaría «feliz de masacrar» a los drogadictos por el bien del país. Una frase por la que muchos le compararon con Hitler.

No hay certeza del número total de víctimas por esta política sanguinaria de Duterte. Las autoridades filipinas reconocen al menos 6.252 muertos «durante operaciones antidroga» puestas en marcha por la administración del exmandatario desde julio de 2016. Las organizaciones humanitarias alertan de que la cifra podría ascender hasta las 30.000 víctimas mortales durante los seis años que estuvieron vigentes estas prácticas que la Corte Penal Internacional califica como crímenes contra la humanidad.

Tras el despegue del avión en Manila, la CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. «Una vez que el sospechoso está bajo custodia, se programa una audiencia de comparecencia inicial», declaró Fadi Abdullah, portavoz de la Corte. Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden del entonces presidente, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como sobre una serie de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde.