El G7 apoyará a Ucrania «el tiempo que sea necesario»

Los líderes del G7 han inaugurado este viernes su cumbre en Hiroshima con un mensaje de unidad y firmeza ante Rusia al asegurar que su compromiso con Ucrania se prolongará «el tiempo que sea necesario». También se han propuesto aumentar la presión sobre Moscú con un mayor número de sanciones a su economía e incluso han advertido que le harán pagar los costes de la invasión, un objetivo tan gigantesco como imposible, pero con el que refuerzan el registro de daños de la guerra que el Consejo de Europa ha decidido instalar en La Haya.

«Estamos imponiendo más sanciones y medidas para aumentar el coste para Rusia y para aquellos que apoyan su esfuerzo bélico», señalan los líderes de los siete países más desarrollados en un comunicado que envía así señales de alerta a gobiernos como el de Bielorrusia y, en especial, China. Respecto al régimen de Xi Jinping, el G7 no ha encontrado aún motivos que le hagan renunciar a su convencimiento de que se muestra tibio con la condena de la invasión e incluso cercano al Kremlin. Dentro de este contexto de advertencia general también podría entenderse el malestar de la UE con India, que compra el petróleo a Rusia y lo vende en grandes cantidades a Europa después de refinarlo.

El Grupo asegura que continuará prestando apoyo a Kiev en todos los niveles: militar, humanitario, financiero y diplomático. Refuerza así la idea de un respaldo en bloque y sin fisuras, necesaria en el contexto actual, con la discusión vigente entre los aliados de Ucrania sobre la denominada 'coalición de cazas'. Impulsada por el Reino Unido y Alemania para proporcionar F-16 al ejército ucraniano, Estados Unidos mantiene su reticencia por las consecuencias que podría acarrear de cara a una escalada de la guerra con Rusia que implicara a la OTAN. Sin embargo, según publica hoy 'The Washington Post', la Casa Blanca estaría dispuesta a desactivar el bloqueo de licencias sobre sus cazas, lo que permitirá a socios europeos como Países Bajos, Bélgica o Italia ceder algunos de sus F-16 estadounidenses a los ucranianos.

Kiev ha sido tan insistente en este tema que incluso ha querido convencer al Pentágono de que la guerra en su país representa una ocasión idónea para probar las capacidades de EE UU en una hipotética confrontación con Rusia «sin poner en peligro ninguna vida estadounidense», según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba. Hasta ahora solo Polonia y Eslovaquia han abastecido a Ucrania con sus Mig-29, pero el gabinete de Zelenski ha protestado agriamente por su antigüedad y escasa eficacia ante los modernos cazas rusos.

Fuentes de este Ejecutivo han confirmado por otro lado que el presidente ucraniano estará en Japón este domingo con el fin de pronunciar un discurso ante los representantes del G7. La confirmación se produce después de diferentes mensajes cruzados en los que se señalaba que su intervención se haría por videoconferencia. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Oleksiy Danilov, ha explicado en una entrevista radiofónica que en Hiroshima «se decidirán cosas muy importantes y, por lo tanto, la presencia de nuestro presidente es algo absolutamente esencial para defender nuestros intereses y presentar propuestas y argumentos claros sobre los acontecimientos que tienen lugar en el territorio de nuestro país».

Al parecer, Francia se ha ofrecido a poner un avión a disposición de Zelenski, que esta mañana ha llegado a Arabia Saudí para participar en la cumbre de la Liga Árabe. Su objetivo es «mejorar los lazos» entre Kiev y estos países con los que se ve por primera vez desde el comienzo de la guerra. «Me reuniré con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán y mantendré otras entrevistas bilaterales», ha escrito el mandatario en su cuenta de Telegram.

Sobre el carácter de las sanciones que impondrá a Rusia, el G7 no se ha extendido en detalles, pero sí ofrecido indicios de que la unidad no es precisamente total. Japón ampliará por su cuenta el listado de resticciones a entidades y empresas que ya tiene en marcha el Gobierno. Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá decidirán en común qué acciones adoptan mientras Italia, Alemania y Francia lo harán dentro de las medidas que acuerde la Unión Europea. No obstante, todos los socios coinciden en que las sanciones estarán encaminadas a «asfixiar la maquinaria de guerra rusa», probablemente mediante la aplicación de severas restricciones a las «exportaciones de artículos esenciales para Rusia y su guerra de agresión, incluidos los que emplea en el campo de batalla». Así, es previsible que las medidas punitivas se dirijan contra la industria del armamento, aunque Bruselas quiere asestar también un duro golpe al comercio de diamantes, que proporciona al gigante ruso unos ingresos de 3.700 millones de euros anuales solo en exportaciones. «Los diamantes no son para siempre», ha dicho enfáticamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, invitado a la cumbre de Hiroshima.