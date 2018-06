Argentina tramita la despenalización del aborto

Una de las intervenciones más broncas ha sido la de Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, miembro de Cambiemos, la coalición gubernamental. "No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", ha empezado, pero no ha podido continuar por los gritos de diputados de diversas formaciones. La diputada ha abandonado su escaño y antes de salir del hemiciclo ha espetado: "A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!".