Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 20 de octubre de 2025
Donald Trump y Gustavo Petro. Afp

Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde un buque de la guerrilla colombiana

Washington asegura que ha matado a tres milicianos y retira la financiación a este país sudamericano porque su máximo dirigente «no hace nada» contra la producción de droga

J. Gómez Peña

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:26

Comenta

Mientras se empeña en acumular méritos para obtener el premio Nobel de la Paz, Donald Trump no deja de hacer enemigos. Tras movilizar una flota ... en el Caribe para impedir el tráfico de drogas procedente de Venezuela y autorizar acciones encubiertas de la CIA en ese país para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos ha cargado este domingo contra su homólogo colombiano. Acusa a Gustavo Petro de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas». Y por eso, anunció el final inmediato de la ayuda financiera al país sudamericano, que en 2023 fue de casi 700 millones de euros. El dirigente colombiano dijo a través de la red social X que al magnate republicano le «engañan» sus asesores.

