Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 8 de octubre de 2025
Álvaro Noboa, presidente de Ecuador, baja de su vehículo blindado tiroteado AFP

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

T. Nieva

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:10

La caravana de vehículos que trasladaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer en la provincia sureña de Cañar fue atacada con armas de fuego ... y piedras, sin que el mandatario del país sudamericano resultara herido. «Aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el coche del presidente, aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La Policía detuvo a cinco personas, que serán denunciadas por terrorismo e intento de asesinato, según afirmaron fuentes del Ejecutivo ecuatoriano.

