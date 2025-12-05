'El Pollo' proporciona a Trump el relato que vincula a Maduro con el narcoterrorismo

Como director de Inteligencia militar, Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', fue uno de los hombres más poderosos del Gobierno de Caracas, «posición que utilizó ... para abandonar su responsabilidad con el pueblo de Venezuela y para dañar a EE UU», concluyó la DEA este verano, como parte del proceso de extradición tramitado con España al acusarle de narcoterrorismo. Ahora ofrece destapar las maniobras de Nicolás Maduro para expiar sus culpas frente a Donald Trump.

El Departamento de Justicia se había propuesto que pasara «el resto de su vida en una prisión federal», pero 'El Pollo', que estos días ha visto salir en libertad al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández gracias a un perdón de Trump, ha decidido jugar sus bazas con una carta personal al líder republicano, que publicó en exclusiva el diario 'The Dallas Express'. «Señor presidente Trump y Pueblo de Estados Unidos», comenzaba la misiva que ha enviado a la Casa Blanca el antiguo general de tres estrellas, quien trabajó con Hugo Chávez y Maduro.

En su declaración de culpabilidad proporciona a los tribunales de Nueva York en los que están imputados él y Maduro el testimonio clave para dar cuerpo a la operación que se lleva contra el presidente, desgranando el proceso por el que Venezuela se convirtió en un narcoestado. «No fueron accidentes de corrupción ni obra exclusiva de traficantes independientes: fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos», afirma.

Con ello desmonta también la teoría de que el Cártel de los Soles no es más que un engranaje oportunista de corrupción militar que Maduro habría tolerado sin ser parte gestora del mismo. Sabe que, al huir de su país en 2017 se convirtió «en su enemigo», por lo que ya no tiene nada que perder, sino salvar la vida dándole cuerpo a las políticas del Gobierno de Trump. «El propósito de esta organización, conocida ahora como el Cártel de los Soles, es convertir las drogas en un arma contra EE UU», afirma.

El plan fue idea del régimen cubano a mediados de los 2000 y se ejecutó con ayuda de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN, pero tiene lazos más profundos en el conglomerado internacional al incluir al grupo terrorista Hezbolá financiado por Irán. 'El Pollo' dice haber estado presente cuando la Inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez intervenir los cables submarinos de internet que conecta gran parte de Sudamérica y el Caribe con EEUU, «con el fin de penetrar comunicaciones del Gobierno estadounidense», dice este testigo.

«En 2015 advertí a Maduro de que permitir a la Inteligencia rusa construir y operar una estación secreta de escuchas en la isla de La Orchila invitaría algún día a bombas estadounidenses. Me ignoró», cuenta. Con su testimonio justifica cualquier acción militar contra Venezuela «porque es en defensa propia y actúa basándose en la verdad», y advierte al pueblo estadounidense que el régimen de Caracas «está en guerra con ustedes, usando drogas, bandas criminales, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas».

La misiva llega en un momento en que Washington y Caracas mantienen una relación de máxima tensión. El presidente Trump presume de haber «cerrado en su totalidad» el espacio aéreo venezolano, aunque al mismo tiempo el Ejecutivo de Maduro ha aprobado un vuelo de repatriación solicitado por Estados Unidos.

La ofensiva marítima en el Caribe se ha cobrado ya 87 vidas en 22 ataques y Trump ha amenazado públicamente con trasladarla a tierra para desbaratar las rutas del narcotráfico dentro de Venezuela. Su Gobierno lleva semanas exhibiendo imágenes de drones y notas del Pentágono para demostrar que las lanchas rápidas que zarpan de la costa venezolana transportan cocaína hacia el Caribe y Estados Unidos, algo que Caracas niega. Para el líder republicano, esto va «mucho más allá de una campaña de presión». Y mientras endurece la mano contra «narcoterrorismo» venezolano, negocia en privado la salida de Maduro, con quien mantuvo hace unos días una llamada telefónica directa.

En ese contexto irrumpe Carvajal, el general que durante años conoció los engranajes más opacos del chavismo. Su disposición a colaborar se interpreta como un intento de reposicionarse ante un gobierno que lo considera clave para entender la relación histórica entre militares venezolanos, redes de tráfico y operaciones encubiertas. Pero su testimonio podría convertirse en un arma política para Trump, que necesita justificar la expansión de sus operaciones en el Caribe en un momento en el que se dispone a endurecer aún más el cerco contra Maduro.