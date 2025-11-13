Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Omaira Sánchez, la niña de 13 años, se convirtió en símbolo de los 25.000 fallecidos. EFE

El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

El pueblo colombiano de Armero quedó sepultado por una avalancha de barro que se originó por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que acabó con la vida de 25.000 personas

Alin Blanco

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Omaira Sánchez hoy sería una mujer de 53 años si la riada de piedras y lodo causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz ... hace cuatro décadas no hubiera arrasado el pueblo colombiano de Armero. La niña cuyo rostro se convirtió en símbolo de aquella tragedia en la que murieron más de 25.000 personas tiene en la actualidad una escultura que se alza entre las ruinas de su localidad y los centenares de tumbas de sus vecinos. Los familiares de otras víctimas han convertido el enclave en un lugar de culto y decenas de placas en agradecimiento decoran su estatua. Los ojos negros de Omaira, que falleció tras una agonía de 70 horas enterrada hasta el cuello entre el barro y los escombros, recuerdan la mayor catástrofe natural que ha sufrido Colombia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  5. 5 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  6. 6 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  7. 7 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  8. 8 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  9. 9 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  10. 10 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después