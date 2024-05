Al menos 9 muertos y 50 heridos al desplomarse un escenario electoral del Movimiento Ciudadano en México

M. Pérez Jueves, 23 de mayo 2024, 08:38 | Actualizado 09:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Nueve personas han muerto y cincuenta permanecen heridas después de que un escenario se desplomara durante un acto de campaña del opositor Movimiento Ciudadano en el Estado mexicano de Nuevo León. El colapso del entarimado se produjo debido a unas fuertes rachas de viento en medio de un súbito temporal. Como puede observarse en algunos vídeos, las torres y varios paneles de la instalación cayeron sobre el público. El candidato principal, Jorge Álvarez Máynez, y la aspirante a la alcaldía de la ciudad de San Pedro, Lorenia Cannavati, pudieron salvar la vida al salir corriendo del escenario.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde (medianoche en España) mientras la formación opositora celebraba un acto de campaña. México celebra elecciones el 2 de junio. El Movimiento Ciudadano había levantado un escenario de varios metros de altura, coronados por una gran pantalla que también se desplomó sobre los espectadores. Algunos de ellos habían acudido para presenciar el concierto de un popular grupo de música con el que se pretendía clausurar el mitin.

En este video se ve cómo se derrumba toda la estructura sobre la multitud, se reportan 5 muertos y más de 50 lesionados en San Pedro Garza García.



Es una noche triste para México. 💔pic.twitter.com/3DB1a8hnzm — Roberto Haz (@tudimebeto) May 23, 2024

Entre los nueve fallecidos figura un niño, según ha informado la oficina del gobernador de Nuevo León, mientras ocho del medio centenar de heridos se encuentran en estado muy grave. Algunos de ellos son miembros del equipo del candidato Álvarez Máynez, sobre los que cayeron restos del escenario. «Todo sucedió tan rápido que fue imposible escapar. Solo vimos que todo se movía y, de repente, el toldo y los pedazos del escenario se precipitaron sobre la gente», señaló un testigo a los medios locales. Inmediatamente después del desplome, decenas de ambulancias acudieron al lugar, el estadio de béisbol El Obispo, y evacuaron a las víctimas a los hospitales de la zona y de la capital, Monterrey. Durante varios minutos se temió que algunos espectadores hubieran quedado atrapados debajo de la estructura.

«El instinto o la lógica me alertaron de que podía levantarse el escenario. Primero vi que iba a volar la batería del grupo de música que tenía que tocar en el acto. Le avisé a Lorena Cannavati, que incluso pienso que no se había dado cuenta, y entonces corrimos y saltamos del templete. Nos dimos en la cabeza, pero nos salvamos», ha descrito el propio Álvarez Máynez sobre el siniestro. A su juicio, se ha tratado de un accidente «atípico». «De camino al hospital vimos arboles caídos. En un tiempo tan breve como cinco minutos no hay un tormenta así», señaló el candidato, quien aseguró que el acto contaba con todos los permisos y que la estructura había sido revisada previamente por Protección Civil. «Estoy triste y consternado», confesó el dirigente opositor, cuyo partido ha cancelado los mítines previstos en las próximas horas. «Ha sido una tragedia».

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, así como los demás candidatos electorales del país han mostrado su solidaridad con Álvarez Máynez, que precisamente el pasado 5 de mayo se vio envuelto en un accidente parecido en el parque de La Huasteca, también en Nueva León. Otro temporal provocó la caída de varios toldos y estructuras metálicas que sostenían el entarimado durante un encuentro con cientos de simpatizantes, aunque en esa ocasión no se registraron heridos. Claudia Sheinbaum, del partido Morena y ex gobernadora de la Ciudad de México, ha anunciado que este jueves cancela un mitin que tenía previsto ofrecer en Monterrey.

La campaña electoral mexicana está resultando especialmente agitada. La violencia de los cárteles ha estado especialmente presente. Varios candidatos, sobre todo a las alcaldías, han sido asesinados y al menos dos centenares de aspirantes han decidido retirarse porel miedo a atentados. El Gobierno prevé desplegar decenas de miles de militares durante la jornada electoral para prevenir posibles ataques de los narcos.

Ciudad de Mexico