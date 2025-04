Al menos 27 muertos en el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana

Al menos 27 personas han perdido la vida este martes por el derrumbe del techo de una discoteca en Santo Domingo durante un concierto, según ... el balance preliminar confirmado por las autoridades de República Dominicana, que han activado en la zona un amplio dispositivo de emergencia para tratar de localizar a las víctimas que hayan podido quedar atrapadas. Los heridos superan el centenar y hay una cifra indeterminada de personas bajo los escombros, por lo que se teme que el número de fallecidos aumente en las próximas horas. Más de 370 rescatistas con decenas de ambulancias trabajan en las labores de búsqueda.

En declaraciones a la prensa, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general Juan Manuel Méndez, ha asegurado que en el interior de la sala de fiestas se escucha a personas pidiendo ayuda, por lo que los equipos de salvamento seguirán trabajando hasta dar con su paradero, priorizando sacar a los que permanecen con vida. Los servicios de rastreo utilizan cámaras térmicas e intentan detectar voces. «Muchos de los heridos salieron por sus propios pies antes de que colapsara la estructura», ha añadido. Otros asistentes lograron salir del local sanos y salvos.

En la discoteca Jet Set, en la avenida Independencia de la capital, muy popular por sus fiestas de los lunes y a la que acuden personalidades locales, se encontraban cientos de personas mientras actuaba el popular cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, a quien se está buscando como uno de los desaparecidos entre los cascotes.

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes a la discoteca, aunque hay testigos que apuntan a cientos de personas. La Jet Set tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1.000 de pie. La discoteca fundada hace 50 años tenía en su programación «Lunes de Jet Set», un espacio de música en vivo con bandas locales e internacionales.

Decenas de ciudadanos se agolpan a las puertas de los hospitales de Santo Domingo para buscar noticias de familiares que estaban en la fiesta. «¡Estamos desesperados!», ha expresado en declaraciones al canal SIN Regina del Rosa, cuya hermana estaba en el local. «No nos dan noticias, no nos dicen nada».

«¡Ay mi hermanito!», lamentaba Ana Lorenzo, de 39 años, en conversación con la agencia AFP. Su hermano, Paulino Lorenzo, está en la lista de fallecidos. «Está confirmado ya. Me llamaron esta mañana. ¡Dios mío, qué golpe!»

Cantante desaparecido

El derrumbe ocurrió durante la presentación del famoso merenguero de 69 años, cuando el techo del local colapsó tras un apagón repentino. «Fue algo relámpago totalmente», ha explicado su mánager, Enrique Paulino, quien sobrevivió. «Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza». «Un saxofonista nuestro murió, tratamos de ir al área donde estaba Rubby pero ahí los escombros eran demasiado grandes», ha agregado. La hija del cantante, Zulinka Pérez, logró salir de los escombros. «No sé si lo tienen en la ambulancia, porque no me dejan pasar», ha manifestado sobre su padre al canal CDN.

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha acudido al lugar del accidente para transmitir su solidaridad a las víctimas y sus familiares y ha lamentado esta «tragedia». Asimismo, el mandatario ha confirmado que la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, se encuentra entre los fallecidos.

La desgracia acontecida al desplomarse el techo de la Jet Set de Santo Domingo, que ha dejado al menos 27 muertos y cientos de heridos, es la segunda más grave ocurrida en una discoteca en el mundo en lo que va de año. El pasado 16 marzo, el incendio en la discoteca 'Pulse' de Kocani, en Macedonia del Norte, se cobró la vida de al menos 59 personas y 155 resultaron heridas. La peor catástrofe en 25 años ocurrió el 27 diciembre del 2000, con 320 muertos en el incendio de una sala de fiestas de Luoyang, China.