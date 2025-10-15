Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento en el que Rojas salta por la terraza ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Policía Nacional de Colombia

Muere un líder del Tren de Aragua en Colombia tras caer de un sexto piso cuando iba a ser detenido

Ender Alexis Rojas, buscado por secuestro y extorsión, se había fugado de Chile en 2024 y fue localizado en un edificio de lujo de Antioquía del que intento huir descolgándose por un alero

Alin Blanco

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:47

Ender Alexis Rojas, el supuesto cabecilla en Chile del Tren de Aragua, la poderosa organización mafiosa nacida en las cárceles de Venezuela, murió al precipitarse ... desde un sexto piso cuando trataba de escapar de un cerco policial en Antioquía (Colombia). La operación tuvo lugar la semana pasada, en concreto el 9 de octubre, en un edificio residencial situado en un acomodado barrio de Sabaneta. Allí, el conocido jefe criminal, buscado por la Interpol, podía desarrollar una vida de lujo. Las fuerzas de seguridad han mantenido los hechos en secreto hasta ahora.

