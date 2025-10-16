Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 17 de octubre de 2025
El presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE

Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado

El presidente venezolano carga contra la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano

T. Nieva

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Tras pedir a los ciudadanos de Estados Unidos que apuesten por la paz en el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cargó contra la autorización ... dada por Donald Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano con el fin de luchar contra el narcotráfico y, como alerta Caracas, provocar un cambio de régimen. El líder chavista recordó los «golpes de Estado» orquestados por la CIA en Latinoamérica.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura
  8. 8 La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana
  9. 9 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida
  10. 10 Los trabajadores del Grupo Anfi se vuelcan con una compañera tras sufrir un infarto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado