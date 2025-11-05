Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un hombre manosea e intenta besar a la presidenta de México en plena calle

El individuo, aparentemente ebrio, fue separado de la mandataria, Claudia Sheinbaum, y posteriormente detenido por un delito de abuso sexual flagrante

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:45

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria paseaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido ... a pie por el centro histórico de la capital, a unos metros del Palacio Nacional. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás y estableció contacto físico antes de ser apartado.

