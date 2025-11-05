Un hombre manosea e intenta besar a la presidenta de México en plena calle

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria paseaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido ... a pie por el centro histórico de la capital, a unos metros del Palacio Nacional. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás y estableció contacto físico antes de ser apartado.

El varón, que mostraba signos de estar alcoholizado, abrazó de costado a la dirigente, se acercó a su cara y colocó brevemente las manos en su torso. Fue en ese momento cuando uno de los escoltas intervino para separarlo y contenerlo. En las imágenes difundidas en redes sociales, y cotejadas por Europa Press, se aprecia cómo el hombre intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda. Sheinbaum se mostró tensa tras el episodio.

La mandataria tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se encuentra a tan solo unas calles del Palacio Nacional y había decidido trasladarse a pie. Fue en ese trayecto cuando el hombre la acosó, aprovechando el bullicio y el ajetreo de otros ciudadanos que la saludaban.

Detenido por abuso sexual

Horas más tarde, las autoridades mexicanas confirmaron que el sujeto que acosó a Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México con cargos por delito de abuso sexual flagrante.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha repudiado los hechos en un comunicado difundido en la red social Facebook, donde ha lamentado que «ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual» en el país latinoamericano.

Pronunciamiento por una vida libre de violencias para todas las mujeres.



Conoce más https://t.co/QFlxzIWh5q pic.twitter.com/Qe1t15J2ES — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 5, 2025

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual (48%). No obstante, muchos casos no llegan a denunciarse y las autoridades estiman una 'cifra negra' que rondaría el 90%.

La misma organización ha señalado que «la cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento». «Es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito», ha incidido.

🇲🇽 | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.



El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha animado a las víctimas a denunciar este tipo de violencia «para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural». Según señalan, «la forma en que la cuestión es abordada desde los medios de comunicación» también afecta, por lo que ha instado a estos a «no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas». La entidad ha pedido que «este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia».