Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

Ya son 82 los muertos causados por los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales

T. Nieva

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este ... mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  5. 5 Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales»
  6. 6 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  9. 9 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes