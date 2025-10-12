Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Jerí llega al Palacio Presidencial poco después de su jura como presidente. Reuters

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

El conservador José Jeríenfrenta ya protestas y reavivadas críticas al asumir el poder de forma interina tras destituir el Congreso a Dina Boluarte

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:35

Comenta

Con propósito de enmienda, el de «intentar cambiar los errores que haya cometido el Estado», José Jerí, ha asumido la presidencia interina de Perú tras ... la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso. Su designación, por sucesión constitucional al ostentar el cargo de responsable del Legislativo, pretendía aportar cierta estabilidad al país hasta la celebración de las elecciones previstas para 2026. Sin embargo, lejos de eso, ha reavivado el enfado social por su oscuro pasado sexual, teñido por las denuncias de haber abusado de una joven a finales de 2024, y por presuntamente condicionar la concesión de proyectos de obras públicas a pagos a personas de su entorno.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  6. 6 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  7. 7 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  8. 8 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano